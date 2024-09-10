В Одесі винесли вирок чоловіку, який зливав дані про ТЦК

Працівники ТЦК спілкуються з громадянами. Фото:Facebook/Одеський обласний ТЦК і СП

Чоловік відправляв різним контактам інформацію про роботу працівників ТЦК. На суді він повністю визнав свою провину. До в’язниці його садити не стали, але телефон конфіскували.

Про це Новини.LIVE довідалися з вироку Приморського районного суду Одеси.

Читайте також:

Зливав дані

Підсудний народився у Росії, але є громадянином України та проживає в Одесі. Взимку цього року він декілька разів відправляв різним контактам через Telegram фотографії та інформацію про роботу працівників ТЦК у Старобазарному сквері та парку Шевченка.

Вирок суду

Суд взяв до уваги, що чоловік визнав провину, щиро розкаявся, раніше не мав проблем із законом і має малолітню дитину. Крім того, він добровільно перерахував 80 тис. грн на підтримку ЗСУ. Тому від покарання у вигляді п’яти років ув’язнення його звільнили, встановивши три роки умовного терміну. Але телефон у нього конфіскували, а також призначили майже 19 тис. грн штрафу.

Зазначимо, що чоловіка визнали винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил та інших військових формувань в особливий період. Такий злочин карається тюремним строком від п’яти до восьми років.