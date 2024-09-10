В Одесі винесли вирок чоловіку, який зливав дані про ТЦК

Одесит зливав у Telegram місця роздачі повісток — яке покарання обрав суд
Чоловік відправляв різним контактам інформацію про роботу працівників ТЦК. На суді він повністю визнав свою провину. До в’язниці його садити не стали, але телефон конфіскували.
Про це Новини.LIVE довідалися з вироку Приморського районного суду Одеси.
Зливав дані
Підсудний народився у Росії, але є громадянином України та проживає в Одесі. Взимку цього року він декілька разів відправляв різним контактам через Telegram фотографії та інформацію про роботу працівників ТЦК у Старобазарному сквері та парку Шевченка.
Вирок суду
Суд взяв до уваги, що чоловік визнав провину, щиро розкаявся, раніше не мав проблем із законом і має малолітню дитину. Крім того, він добровільно перерахував 80 тис. грн на підтримку ЗСУ. Тому від покарання у вигляді п’яти років ув’язнення його звільнили, встановивши три роки умовного терміну. Але телефон у нього конфіскували, а також призначили майже 19 тис. грн штрафу.
Зазначимо, що чоловіка визнали винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил та інших військових формувань в особливий період. Такий злочин карається тюремним строком від п’яти до восьми років.
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