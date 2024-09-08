Аукціон на ремонт харчоблока у школі №7 Білгород-Дністровська

Діти в шкільній їдальні. Фото: УНІАН

Управління освіти Білгород-Дністровської міської ради в Одеській області оголосило аукціон для вибору підрядника на ремонт харчоблока у школі №7. Очікувана вартість закупівлі — понад 24 мільйони гривень, а завершення робіт заплановано до кінця 2024 року.

Про це Новини.LIVE довідалися з порталу електронних закупівель Prozorro.

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Оголошення аукціону. Фото: скриншот

Що відомо про аукціон

Аукціон пройде 23 вересня у форматі відкритих торгів з особливими умовами. Переможець тендера повинен завершити всі роботи до 23 грудня 2024 року. Очікувана вартість робіт складає 24 191 851 грн. Фінансування здійснюватиметься з держбюджету України — 19 769 300 та місцевої казни — 4 422 551.

Що планують зробити

Передбачена заміна системи опалення, водопостачання, електромережі, кухонного устаткування, техніки в цехах тощо. У їдальні планують встановити меблі-трансформери, що дозволить забезпечити додатковий простір. Проходи у приміщенні їдальні передбачені достатньої ширини для пересування осіб на візку. Також у списку є й підготовчі роботи, а саме:

демонтаж та заміна стелі, підлоги та вікон,

заміна трубопроводів,

відбивання тинькування й укладення нового,

ґрунтування стін та інше.

Більше про шкільні їдальні

На 2024 рік уряд України виділив 1,5 мільярда гривень з державного бюджету на оновлення та модернізацію шкільних їдалень. Одеська область отримає понад 140 мільйонів від загальної суми. Фінансування буде використано для покращення умов харчування учнів, оновлення обладнання в шкільних їдальнях, забезпечення відповідності сучасним стандартам безпеки та якості харчування.

Водночас варто зауважити, що у зв'язку з війною та постійними тривогами, наразі більшість шкільних їдалень особливо у містах, не працюють взагалі. Це пов'язано з неможливістю організувати процес харчування для всіх школярів.