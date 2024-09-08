Аукцион на ремонт пищеблока в школе №7 Белгород-Днестровская

Дети в школьной столовой. Фото: УНИАН

Управление образования Белгород-Днестровского городского совета в Одесской области объявило аукцион для выбора подрядчика по ремонту пищеблока в школе №7. Ожидаемая стоимость закупки — более 24 миллионов гривен, а завершение работ запланировано до конца 2024 года.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала электронных закупок Prozorro.

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Что известно об аукционе

Аукцион пройдет 23 сентября в формате открытых торгов по особым условиям. Победитель тендера должен завершить все работы к 23 декабря 2024 года. Ожидаемая стоимость работ составляет 24 191 851 грн. Финансирование будет осуществляться из госбюджета Украины — 19 769 300 и местной казны — 4 422 551.

Что планируют сделать

Предусмотрена замена системы отопления, водоснабжения, электросети, кухонного оборудования, техники в цехах. В столовой планируется установить мебель-трансформеры, что позволит обеспечить дополнительное пространство. Проходы в помещении столовой предусмотрены достаточной ширины для передвижения на тележке. Также в списке есть и подготовительные работы, а именно:

демонтаж и замена потолка, полов и окон,

замена трубопроводов,

отражение штукатурки и укладки нового,

грунтование стен и прочее.

Больше о школьных столовых

На 2024 год правительство Украины выделило 1,5 миллиарда гривен из государственного бюджета на обновление и модернизацию школьных столовых. Одесская область получит свыше 140 миллионов от общей суммы. Финансирование будет использовано для улучшения условий питания учащихся, обновления оборудования в школьных столовых, обеспечения соответствия современным стандартам безопасности и качества питания.

В то же время, стоит заметить, что в связи с войной и постоянными тревогами, сейчас большинство школьных столовых особенно в городах, не работают вообще. Это связано с невозможностью организовать процесс питания для всех школьников.