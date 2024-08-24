"Я сегодня поем": военный из Одесщины прекращает голодовку

Боевой медик 35-й бригады морской пехоты Петр Конопля Фото: Новини.LIVE

Боевой медик Петр Конопля, показавший бесчеловечные условия пребывания военных в медучреждении на Одесчине, заявил, что начнет доверять питанию только тогда, когда увидит официальный документ с подписью и печатью, что продуктами больница снабжается государством, а не волонтерами. В то же время, он уже готов прекратить голодовку.

Об этом в субботу, 24 августа, он заявил в интервью журналистам Новини.LIVE.

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"Я сегодня поем..."

"Знаете, это такой вопрос. Я сказал, что я начну есть только тогда, когда я официально увижу бумагу, которая подписана и с печатью. И здесь будут от государства кормить. Не волонтеры, а от государства конкретно будут кормить", — сказал Петр Конопля.

Парень заявил, что поддержку среди военных имеет только тот, кто заслужил авторитет на поле боя. Но после общения с главой ОВА он заявил, что готов сегодня поужинать.

"Я не верю сейчас институтам или больницам, но я доверяю слову человека, который получил авторитет среди военных. Ко мне пришел человек, я верю его слову, его авторитету. Поэтому я думаю, что я сегодня поем", — отметил Петр Конопля.

Скандал в больнице: что известно

21 августа боевой медик показал ужасные условия в больнице на Одесчине, где лечат военных. Он пожаловался на некачественную пищу и плесень на стенах палат. Мужчина объявил голодовку. Позже Министерство здравоохранения Украины приступило к срочной проверке больницы, а директор учреждения признал, что больница не была приспособлена для приема военнослужащих. На ситуацию также отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец. Кроме того, сегодня стало известно, что в медучреждении обновили меню для пациентов, увеличив стоимость питания с 80 до 92 гривен в сутки. Благодаря волонтерской поддержке, заведение получило необходимые продукты, что позволило расширить рацион.