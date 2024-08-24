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Буду вечеряти — за яких умов бойовий медик Петро Конопля припинить голодування

24 серпня 2024 18:22
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
"Я сьогодні поїм": військовий з Одещини припиняє голодування
Бойовий медик 35-ї бригади морської піхоти Петро Конопля Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Бойовий медик Петро Конопля, який показав нелюдські умови перебування військових в медзакладі на Одещині заявив, що почне довіряти харчуванню лише тоді, коли побачить офіційний документ із підписом і печаткою, що продуктами лікарня забезпечується державою, а не волонтерами. Водночас він уже готовий припинити голодування.

Про це у суботу, 24 серпня, він заявив в інтерв'ю журналістам Новини.LIVE.

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"Я сьогодні поїм..."

"Знаєте, це таке питання. Я сказав, що я почну їсти тільки тоді, коли я офіційно побачу папір, який підписаний і з печаткою. І тут будуть від держави годувати. Не волонтери, а від держави конкретно будуть годувати", — сказав Петро Конопля.

Хлопець заявив, що підтримку серед військових має лише той, хто заслужив авторитет на полі бою. Але після спілкування з очільником ОВА, він заявив, що готовий сьогодні повечеряти.

"Я не вірю зараз інституціям чи лікарням, але я довіряю слову людини, яка здобула авторитет серед військових. До мене прийшла людина, я вірю його слову, його авторитету. Тому я думаю, що я сьогодні поїм", — зазначив Петро Конопля.

Скандал у лікарні: що відомо

21 серпня бойовий медик показав жахливі умови в лікарні на Одещині, де лікують військових. Він поскаржився на неякісну їжу та плісняву на стінах палат. Чоловік оголосив голодування. Пізніше Міністерство охорони здоров'я України розпочало термінову перевірку лікарні, а директор закладу визнав, що лікарня не була пристосована для прийому військовослужбовців. На ситуацію також відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець. Окрім цього, сьогодні стало відомо, що у медзакладі оновили меню для пацієнтів, збільшивши вартість харчування з 80 до 92 гривень на добу. Завдяки волонтерській підтримці, заклад отримав необхідні продукти, що дозволило розширити раціон.

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