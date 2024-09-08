Відключення води в Одесі сьогодні 8 вересня: адреси

Вода капає з крана. Фото: Новини.LIVE

В Одесі сьогодні, 8 вересня, через ремонтні роботи сотні містян будуть без води. Більшість відключень у Хаджибейському районі. Постачання мають відновити ввечері, о 23:59. Зазначимо, що час виконання робіт і перелік адрес можуть змінюватись, адже цілком імовірні аварійні ситуації упродовж дня.

Про це у неділю, 8 вересня, повідомляє пресслужба Інфоксводоканалу.

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Де немає води в Одесі

вул. Академіка Заболотного

пров. Високий

вул. Запорізька

вул. Болгарська

вул. Прохорівська

вул. Богдана Хмельницького

вул. Героїв Крут

вул. Інглезі

вул. Комарова

вул. Академіка Філатова

вул. Генерала Петрова

вул. Космонавтів

вул. Варненська

Ж/М Ліски

вул. Академіка Сахарова

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.

Бювети Одеси

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.