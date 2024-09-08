Нічна атака дронів на Одещині: пошкоджено цивільну інфраструктуру у Вилковому

Українські військові збивають БпЛА. Фото: Генштаб ЗСУ

Уночі 8 вересня Одещина знову зазнала атаки ворожих безпілотників, запущених з акваторії Чорного моря. У місті Вилкове зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури, постраждалих немає.

Про це повідомили в Силах оборони півдня України.

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Повідомлення військових. Фото: скриншот

Наслідки атаки

За інформацією військових, дрони, які були запущені з акваторії Чорного моря, завдали шкоди цивільній інфраструктурі у місті Вилкове, зокрема готельно-ресторанному комплексу. На щастя, постраждалих серед населення немає. У Силах оборони закликають мешканців регіону оперативно реагувати на сигнали повітряної тривоги.

"Наголошуємо громадянам про важливість оперативного реагування на сигнал повітряної тривоги та бути уважними, дотримуючись необхідних заходів безпеки", — йдеться у повідомленні.

Скільки цілей збили на півдні

У повітряному командуванні "Південь" уточнили, що загалом вночі на півдні України збито 10 російських БпЛА "Shahed-136/131". Бойова робота по ворожих цілях велась понад три години.

Збиті цілі на півдні. Фото: Відділення комунікацій повітряного командування "Південь"

Прикордонники показали уламки збитих дронів

Окрім цього 2 "шахеди" ліквідували над Одещиною мобільні вогневі групи прикордонників Ізмаїльського загону. У ДПСУ опублікували кадри уламків збитих БпЛА.