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Россияне атаковали юг Одесчины — какие последствия

8 сентября 2024 11:50
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Ночная атака дронов в Одесской области: повреждена гражданская инфраструктура в Вилково
Украинские военные сбивают БПЛА. Фото: Генштаб ВСУ
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Ночью 8 сентября Одесчина снова подверглась атаке вражеских беспилотников, запущенных с акватории Черного моря. В городе Вилково зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры, пострадавших нет.

Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

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Сообщения военных. Фото: скриншот

Последствия атаки

По информации военных, дроны, запущенные с акватории Черного моря, нанесли ущерб гражданской инфраструктуре в городе Вилково, в частности гостинично-ресторанному комплексу. К счастью, пострадавших среди населения нет. В силах обороны призывают жителей региона оперативно реагировать на сигналы воздушной тревоги.

"Отмечаем гражданам о важности оперативного реагирования на сигнал воздушной тревоги и быть внимательными, соблюдая необходимые меры безопасности", — говорится в сообщении.

Сколько целей сбили на юге

В воздушном командовании "Юг" уточнили, что ночью на юге Украины сбито 10 российских БпЛА "Shahed-136/131". Боевая работа по вражеских целях велась более трех часов.

Россияне атаковали юг Одесщины — какие последствия - фото 2
Сбиты цели на юге. Фото: Отделение коммуникаций воздушного командования "Юг"

Пограничники показали обломки сбитых дронов

Кроме этого, 2 "шахеда" ликвидировали над Одесчиной мобильные огневые группы пограничников Измаильского отряда. У ГПСУ опубликовали кадры обломков сбитых БпЛА.

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Обломки взбитого дрона. Фото: ГНСУ

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