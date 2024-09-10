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В Одессе выставили на продажу Де Рибаса — стоимость судна на аукционе

10 сентября 2024 11:57
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе продают судно "Адмирал Де Рибас"
Судно "Адмирал Де Рибас" приписано к Одесскому порту. Фото: Prozorro.Sale
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Одесский порт назначил аукцион по продаже грузового судна "Адмирал Де Рибас" вместе с оборудованием. Стартовую цену определили в 22,5 млн грн.

Об этом Новини.LIVE узнали с портала Prozorro.Sale.

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Что продают

Судно продают вместе со шлюпкой, двумя спасательными плотами, радиолокационной станцией, холодильниками, правильными и сушильными машинами и другим оборудованием. Торги должны пройти 30 сентября.

Отметим, что это уже вторая попытка продать "Де Рибаса". Первый аукцион, назначенный на 21 августа, был отменен.

Что известно о судне

Судно "Адмирал Де Рибас" построили в 1994 году на верфи Комарно в Словакии. С 2017 по 2019 год он находился в отстое. В 2019 году порт заявлял о намерении передать его в бербоут-чартер на пять лет. Судно приписано к Одесскому порту и ходит под украинским флагом.

Длина: 81,8 м.
Ширина: 12,8 м.
Осадка: 5,48 м.
Дедвейт: 3,680 тонны.

Отметим, что за 11 месяцев работы украинского зернового коридора грузооборот портов Большой Одессы достиг 60 млн тонн.

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