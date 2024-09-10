В Одессе вынесли новый приговор Владимиру Сальдо

Судья зачитывает приговор Владимиру Сальдо и его сообщникам. Фото: Новини.LIVE

Владимир Сальдо, которого россияне назначили руководить временно оккупированной частью Херсонской области, и его помощников признали виновными в захвате имущества "Укрпочты". В дополнение к предыдущему тюремному сроку за измену коллаборант получил новый.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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За что судили Сальдо

Владимир Сальдо, его заместитель Екатерина Губарева и бывший директор Херсонской дирекции "Укрпочты" Виктор Фирман обвинялись в создании оккупационной почты в Херсонской области. Для этого они захватили имущество, в том числе помещение и транспорт "Укрпочты" в регионе, а также агитировали ее работников переходить на работу в новую незаконную структуру.

Что решил суд

Суд признал Сальдо, Губареву и Фирмана виновными в пособничестве государству-агрессору и коллаборационной деятельности. Сальдо приговорили к 15 годам заключения с конфискацией имущества, его сообщников — к 12 годам.

Приговоры получили еще четыре человека, которые также принимали участие в создании оккупационной почты. Это руководитель фейковой "Почты Крыма" Елена Принь, бывшие работники "Укрпочты" Татьяна Дубинина, Инна Горлачева и Сергей Михнев. Все они получили наказание в виде 10 лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Впрочем, сторона защиты не согласилась с приговором. Адвокат обвиняемых Сергей Потопальский заявил, что будет подавать апелляционную жалобу.

Кто такой Владимир Сальдо

Политик Владимир Сальдо трижды подряд избирался мэром Херсона, а с 2012-го по 2014 год был депутатом Верховной Рады от Партии регионов. Затем он заседал в Херсонском горсовете от партии своего имени. В 2016 году Сальдо даже побывал в тюрьме в Доминиканской Республике по обвинению в похищении человека. Во время временной оккупации Херсона российскими войсками участвовал в пропагандистских мероприятиях оккупантов, возглавлял местные коллаборационные органы и был назначен руководителем оккупационной администрации. В ноябре 2023 года Сальдо признали виновным в государственной измене и приговорили к 15 годам заключения.