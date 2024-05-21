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Квартиры коллаборанта Сальдо и олигарха Шелкова проданы — результаты аукциона

21 мая 2024 17:00
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Квартиры коллаборанта Сальдо и олигарха Шелкова проданы — результаты аукциона
Коллаборант Сальдо. Фото: росСМИ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

На аукционе по продаже конфискованного имущества нашлись покупатели для квартир коллаборанта Владимира Сальдо и российского олигарха Михаила Шелкова. Общая стоимость жилья составила более семи миллионов гривен.

Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Виталий Коваль.

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Детали продаж

Жилье Сальдо и Шелкова в Одессе было продано через систему "Прозорро. Продажи". Все средства, вырученные от продажи, будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.

Квартиры Сальдо и Шелковая проданы
Итоги аукциона. Фото: скриншот

Четырехкомнатная квартира Михаила Шелкова площадью 175,5 кв. м, была продана за 4 млн грн. Участие в аукционе приняли двое участников. За квартиру Владимира Сальдо боролись 8 человек, а победная ставка составила 2,9 млн грн.

Что дальше

В Фонде государственного имущества Украины в обработке находится 753 единицы санкционного имущества, среди которых квартиры, дома, предприятия, заводы, нежилые помещения, автомобили и паркоместа. Виталий Коваль отметил, что все эти объекты будут выставлены на продажу с целью привлечения средств в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии РФ.

"Каждый актив врагов Украины мы активно готовим к реализации: снимаем аресты, приводим в соответствие документацию, проводим регистрационные действия", — написал глава Фонда госимущества Украины.

Кто такие Сальдо и Шелков

Мы писали, что в Малиновском районном суде Одессы вынесли приговор херсонскому коллаборанту Сальдо. Его обвиняли в государственной измене в условиях военного положения и оправдывании российской вооруженной агрессии. Законом Украины людям после 60 лет нельзя назначить пожизненное, поэтому предателю Украины назначен доступный максимум — 15 лет с конфискацией имущества.

Также мы сообщали, что олигарха Шелкова считают причастным к схемам скрытой поставки украинского титанового сырья в РФ. Установлено, что он обходил наложенные на него персональные санкции СНБО и использовал для этого подконтрольную компанию одной из европейских стран.

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