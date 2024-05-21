Квартири колаборанта Сальдо та олігарха Шелкова продані — результати аукціону

Колаборант Сальдо. Фото: росЗМІ

На аукціоні з продажу конфіскованого майна знайшлись покупці для квартир колаборанта Володимира Сальдо та російського олігарха Михайла Шелкова. Загальна вартість помешкань склала понад сім мільйонів гривень.

Про це повідомив голова Фонду державного майна України Віталій Коваль.

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Деталі продажу

Житло Сальдо та Шелкова в Одесі було продано через систему "Прозорро. Продажі". Всі кошти, отримані від продажу, будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

Результати аукціону. Фото: скриншот

Чотирикімнатна квартира Михайла Шелкова, площею 175,5 кв. м, була продана за 4 млн грн. Участь в аукціоні взяли двоє учасників. За квартиру Володимира Сальдо боролися 8 осіб, а переможна ставка склала 2,9 млн грн.

Що далі

Загалом у Фонді державного майна України в опрацюванні знаходиться 753 одиниці санкційного майна, серед яких квартири, будинки, підприємства, заводи, нежитлові приміщення, автомобілі та паркомісця. Віталій Коваль зазначив, що всі ці об'єкти будуть виставлені на продаж з метою залучення коштів до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ.

"Кожен актив ворогів України ми активно готуємо до реалізації: знімаємо арешти, приводимо у відповідність документацію, проводимо реєстраційні дії тощо", — написав голова Фонду держмайна України.

Хто такі Сальдо та Шелков

Ми писали, що у Малиновському районному суді Одеси винесли вирок херсонському колаборанту Сальдо. Його обвинувачували у державній зраді в умовах воєнного стану та виправдовуванні російської збройної агресії. Законом України людям після 60 років не можна призначити довічне, тому зраднику України призначили доступний максимум — 15 років з конфіскацією майна.

Також ми повідомляли, що олігарха Шелкова вважають причетним до схем прихованого постачання української титанової сировини до РФ. Встановлено, що він обходив накладені на нього персональні санкції РНБО та використовував для цього підконтрольну компанію в одній з європейських країн.