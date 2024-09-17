Судитимуть військових з Одещини, які вбили поліцейського

Працівники прокуратури заповнюють документи. Фото: СП у сфері оборони Південного регіону

До суду направили обвинувальний акт проти двох військовослужбовців, які, за версією слідства, вбили поліцейського на Вінниччині. Крім вбивства, їм інкримінують ще декілька тяжких злочинів.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Південного регіону.

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Чоловіків судитимуть за статтями 15, 115, 263, 348, 408 та 410 Кримінального кодексу України. Зокрема, йдеться про такі злочини:

привласнення, а також носіння, зберігання, придбання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу за попередньою змовою групою осіб;

самовільне залишення військової частини зі зброєю та за попередньою змовою групою осіб;

закінчений замах на умисне вбивство двох осіб, з метою приховати інше кримінальне правопорушення.

Наразі обидва перебувають під вартою без права застави. Якщо суд визнає військових винними, їм загрожує довічне ув’язнення.

Вбивство на Вінниччині — що відомо

У ніч на 21 квітня цього року в Гайсинському районі Вінницької області, на автодорозі між селами Флорино-Єланець та Бершадь, двоє чоловіків у камуфляжній формі здійснили напад на поліцейських, які намагалися перевірити їхній автомобіль. В результаті сутички один із поліцейських, 20-річний Максим Зарецький, загинув на місці події, інший отримав тілесні ушкодження середньої тяжкості.

Підозрюваних затримали наступного дня поблизу села Чапаївка Подільського району Одеської області, коли вони намагалися незаконно перетнути кордон. Ними виявилися 52-річний Валерій Валилаке і його 26-річний син Віталій. Чоловіки проходили службу на Одещині, але самовільно покинули військову частину. У прокуратурі стверджують, що вони неодноразово на власному автомобілі перевозили до іншого місця зберігання привласнене військове майно, зокрема зброю та боєприпаси.