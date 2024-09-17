На Одесу насувається шторм

Жінка з парасолькою в негоду. Фото: Прилепа Олександр / УНІАН

В Одесі оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища І (жовтого) рівня. Найближчі декілька годин у місті очікуються пориви вітру 15-17 м/с, які триватимуть до кінця доби.

Про це повідомляють в Одеській мерії.

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Нагадаємо, синоптики обіцяють сьогодні невеликий і нетривалий дощ у місті. Подекуди в області опади можуть бути сильнішими, місцями з грозою.

Травмпункти в Одесі

Усі міські травмпункти в Одесі працюють цілодобово без вихідних та надають пацієнтам з травмами всю необхідну медичну допомогу.

Також у травмпунктах за показаннями проводиться екстрена вакцинація від сказу при укусах тварин.

Адреси травмпунктів в Одесі:

Міська клінічна лікарня №1 — вул. М'ясоєдовська, 32, тел.: (048) 793 73 61;

Міська клінічна лікарня №10 — вул. Маршала Малиновського, 61, тел.: (048) 705 91 03 (єдиний call-центр);

Міська клінічна лікарня №11 — вул. Ак. Воробйова, 5, тел.: (048) 793 23 85;

Міська лікарня №5 — Лідерсовський бул., 11, тел.: (048) 700 00 54;

КДЦ №29 — просп. Добровольського, 100, тел.: (048) 754 90 18.

Екстрена хірургічна допомога дітям надається цілодобово в обласній дитячій клінічній лікарні: вул. Ак. Воробйова, 3.