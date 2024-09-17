На Одессу надвигается шторм

Женщина с зонтиком в непогоду. Фото: Прилепа Александр / УНИАН

В Одессе объявлено предупреждение об опасных метеорологических явлениях I (желтого) уровня. В ближайшие несколько часов в городе ожидаются порывы ветра 15-17 м/с, которые продлятся до конца суток.

Об этом сообщают в Одесской мэрии.

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Одесситам рекомендуют не оставлять автомобили под деревьями, а также по возможности воздержаться от прогулок в парках и улицах. Особенно это касается детей и людей преклонного возраста.

Напомним, синоптики обещают сегодня небольшой и непродолжительный дождь в городе. Кое-где в области осадки могут быть более сильными, местами с грозой.

Травмпункты в Одессе

Все городские травмпункты в Одессе работают круглосуточно без выходных и оказывают пациентам с травмами всю необходимую медицинскую помощь.

Также в травмпунктах по показаниям проводится экстренная вакцинация от бешенства при укусах животных.

Адреса травмпунктов в Одессе:

Городская клиническая больница №1 — ул. Мясоедовская, 32, тел.: (048) 793 73 61;

Городская клиническая больница №10 — ул. Маршала Малиновского, 61, тел.: (048) 705 91 03 (единый call-центр);

Городская клиническая больница №11 — ул. Ак. Воробьева, 5, тел.: (048) 793 23 85;

Городская больница №5 — Лидерсовский бул., 11, тел.: (048) 700 00 54;

КДЦ №29 — просп. Добровольского, 100, тел.: (048) 754 90 18.

Экстренная хирургическая помощь оказывается детям круглосуточно в областной детской клинической больнице: ул. Ак. Воробьева, 3.