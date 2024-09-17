Где в Одессе не будет света 17 сентября

Электрик ремонтирует электросеть. Фото: ДТЭК

Сегодня, 17 сентября, свет в домах одесситов отключат из-за ремонтных работ энергетиков на сетях. Специалисты обещают вернуть снабжение к 20:00.

Об этом во вторник, 17 сентября, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Где нет света из-за ремонта

Северный РЭС:

2-я, 3а, 4а, 5-я, 7-я, 9а Пересыпская;

Балтская дор., 28;

Викандера и Ларсена (восьмого марта), 44-103;

Локомотивная, 1-27;

пер. Савранский (Большевицкий), 3-10;

Карышковского, 2-60;

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, 1-47;

Жеваховая гора, 1-81;

Рыночная, 7;

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский, 1-54.

Работы до 19.00

Южный РЭС:

Симоненко, 62;

пр. Свободы, 52.

Работы до 20.00

Одесской громады (Авд.-Черноморского), 8-33;

Астрономическая, 4-18;

Гвардейская, 2;

Дмитриевская (Д.Донского), 2-36;

Немировича-Данченко, 1-14;

Обильная, 8;

Окружная, 11–13;

Ромашковая, 1-28;

Сакко, 2а,6;

Собинова, 1-18;

Толбухина, 20-81;

Чубаевская, 19-48;

Медовый переулок (пер. Щукина), 1-5;

Лазурского переулок (пер. Д.Донского), 1-13;

пер. Прорезной, 2-25;

Садовая Балка, 45;

Валерия Самофалова (Каманина), 1-15;

Леваневского, 9-48;

Литературная, 1,21/1;

Фонтанская дор., 69, 69/к.2,12;

пер. Кортацци (пер. Каманина), 8/3;

пер. Компасный, 1-21;

Вторая, 20;

Вторая /Черноморка/18б;

Симоненко, 2а;

Левитана, 113-116.

Работы до 19.00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом: