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Тысячи одесситов до позднего вечера будут без света — адреса

17 сентября 2024 10:22
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Где в Одессе не будет света 17 сентября
Электрик ремонтирует электросеть. Фото: ДТЭК
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Сегодня, 17 сентября, свет в домах одесситов отключат из-за ремонтных работ энергетиков на сетях. Специалисты обещают вернуть снабжение к 20:00.

Об этом во вторник, 17 сентября, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Северный РЭС:

  • 2-я, 3а, 4а, 5-я, 7-я, 9а Пересыпская;
  • Балтская дор., 28;
  • Викандера и Ларсена (восьмого марта), 44-103;
  • Локомотивная, 1-27;
  • пер. Савранский (Большевицкий), 3-10;
  • Карышковского, 2-60;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й Балтский, 1-47;
  • Жеваховая гора, 1-81;
  • Рыночная, 7;
  • пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 9-й, 10-й, 13-й Черноморский, 1-54.

Работы до 19.00

Южный РЭС:

  • Симоненко, 62;
  • пр. Свободы, 52.

Работы до 20.00

  • Одесской громады (Авд.-Черноморского), 8-33;
  • Астрономическая, 4-18;
  • Гвардейская, 2;
  • Дмитриевская (Д.Донского), 2-36;
  • Немировича-Данченко, 1-14;
  • Обильная, 8;
  • Окружная, 11–13;
  • Ромашковая, 1-28;
  • Сакко, 2а,6;
  • Собинова, 1-18;
  • Толбухина, 20-81;
  • Чубаевская, 19-48;
  • Медовый переулок (пер. Щукина), 1-5;
  • Лазурского переулок (пер. Д.Донского), 1-13;
  • пер. Прорезной, 2-25;
  • Садовая Балка, 45;
  • Валерия Самофалова (Каманина), 1-15;
  • Леваневского, 9-48;
  • Литературная, 1,21/1;
  • Фонтанская дор., 69, 69/к.2,12;
  • пер. Кортацци (пер. Каманина), 8/3;
  • пер. Компасный, 1-21;
  • Вторая, 20;
  • Вторая /Черноморка/18б;
  • Симоненко, 2а;
  • Левитана, 113-116.

Работы до 19.00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

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