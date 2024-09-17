Де в Одесі не буде світла 17 вересня

Тисячі одеситів до пізнього вечора будуть без світла — адреси
17 вересня 2024 10:22
Електрик ремонтує електромережу. Фото: ДТЕК
Сьогодні, 17 вересня, світло в домівках одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання до 20:00.
Про це у вівторок, 17 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.
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Де немає світла через ремонт
Північний РЕМ:
- 2-а, 3а, 4а, 5-а, 7-а, 9а Пересипська;
- Балтська дор., 28;
- Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 44-103;
- Локомотивна, 1-27;
- пров. Савранський (Більшовицький), 3-10;
- Каришковського, 2-60;
- пров. 1й, 2-й, 3-й, 4-й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтський, 1-47;
- Жевахова гора, 1-81;
- Ринкова, 7;
- пров. 1й, 2-й, 3-й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10-й, 13й Чорноморський, 1-54.
Роботи до 19.00
Південний РЕМ:
- Симоненка, 62;
- пр. Свободи, 52.
Роботи до 20.00
- Одеської громади (Авд.-Чорноморського), 8-33;
- Астрономічна, 4-18;
- Гвардійська, 2;
- Дмитріївська (Д.Донського), 2-36;
- Немировича-Данченка, 1-14;
- Обільна, 8;
- Окружна, 11-13;
- Ромашкова, 1-28;
- Сакко, 2а,6;
- Собінова, 1-18;
- Толбухіна, 20-81;
- Чубаївська, 19-48;
- Медовий провулок (пров. Щукіна), 1-5;
- Лазурського провулок (пров. Д.Донського), 1-13;
- пров. Прорізний, 2-25;
- Садова Балка, 45;
- Валерія Самофалова (Каманіна), 1-15;
- Леваневського, 9-48;
- Літературна, 1,21/1;
- Фонтанська дор., 69, 69/к.2,12;
- пров. Кортацці (пров. Каманіна), 8/3;
- пров. Компасний, 1-21;
- Друга, 20;
- Друга /Чорноморка/18б;
- Симоненка, 2а;
- Левітана, 113-116.
Роботи до 19.00
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
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