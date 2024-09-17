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Тисячі одеситів до пізнього вечора будуть без світла — адреси

17 вересня 2024 10:22
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Де в Одесі не буде світла 17 вересня
Електрик ремонтує електромережу. Фото: ДТЕК
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Сьогодні, 17 вересня, світло в домівках одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання до 20:00.

Про це у вівторок, 17 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Північний РЕМ:  

  • 2-а, 3а, 4а, 5-а, 7-а, 9а Пересипська;
  • Балтська дор., 28; 
  • Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 44-103;
  • Локомотивна, 1-27;
  • пров. Савранський (Більшовицький), 3-10;
  • Каришковського, 2-60;
  • пров. 1й, 2-й, 3-й, 4-й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтський, 1-47; 
  • Жевахова гора, 1-81; 
  • Ринкова, 7; 
  • пров. 1й, 2-й, 3-й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10-й, 13й Чорноморський, 1-54. 

Роботи до 19.00    

Південний РЕМ:  

  • Симоненка, 62; 
  • пр. Свободи, 52. 

Роботи до 20.00

  • Одеської громади (Авд.-Чорноморського), 8-33; 
  • Астрономічна, 4-18; 
  • Гвардійська, 2; 
  • Дмитріївська (Д.Донського), 2-36; 
  • Немировича-Данченка, 1-14; 
  • Обільна, 8;
  • Окружна, 11-13;
  • Ромашкова, 1-28; 
  • Сакко, 2а,6; 
  • Собінова, 1-18; 
  • Толбухіна, 20-81;
  • Чубаївська, 19-48; 
  • Медовий провулок (пров. Щукіна), 1-5;
  • Лазурського  провулок (пров. Д.Донського), 1-13;
  • пров. Прорізний, 2-25; 
  • Садова Балка, 45; 
  • Валерія Самофалова (Каманіна), 1-15; 
  • Леваневського, 9-48; 
  • Літературна, 1,21/1;
  • Фонтанська дор., 69, 69/к.2,12;
  • пров. Кортацці (пров. Каманіна), 8/3; 
  • пров. Компасний, 1-21; 
  • Друга, 20; 
  • Друга /Чорноморка/18б; 
  • Симоненка, 2а; 
  • Левітана, 113-116. 

Роботи до 19.00 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

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