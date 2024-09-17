Де в Одесі не буде світла 17 вересня

Електрик ремонтує електромережу. Фото: ДТЕК

Сьогодні, 17 вересня, світло в домівках одеситів відключать через ремонтні роботи енергетиків на мережах. Фахівці обіцяють повернути постачання до 20:00.

Про це у вівторок, 17 вересня, повідомили у пресслужбі Одеської міської ради.

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Де немає світла через ремонт

Північний РЕМ:

2-а, 3а, 4а, 5-а, 7-а, 9а Пересипська;

Балтська дор., 28;

Вікандера і Ларсена (Восьмого березня), 44-103;

Локомотивна, 1-27;

пров. Савранський (Більшовицький), 3-10;

Каришковського, 2-60;

пров. 1й, 2-й, 3-й, 4-й, 5й, 6й, 7й, 8й Балтський, 1-47;

Жевахова гора, 1-81;

Ринкова, 7;

пров. 1й, 2-й, 3-й, 4й, 5й, 6й, 7й, 8й, 9й, 10-й, 13й Чорноморський, 1-54.

Роботи до 19.00

Південний РЕМ:

Симоненка, 62;

пр. Свободи, 52.

Роботи до 20.00

Одеської громади (Авд.-Чорноморського), 8-33;

Астрономічна, 4-18;

Гвардійська, 2;

Дмитріївська (Д.Донського), 2-36;

Немировича-Данченка, 1-14;

Обільна, 8;

Окружна, 11-13;

Ромашкова, 1-28;

Сакко, 2а,6;

Собінова, 1-18;

Толбухіна, 20-81;

Чубаївська, 19-48;

Медовий провулок (пров. Щукіна), 1-5;

Лазурського провулок (пров. Д.Донського), 1-13;

пров. Прорізний, 2-25;

Садова Балка, 45;

Валерія Самофалова (Каманіна), 1-15;

Леваневського, 9-48;

Літературна, 1,21/1;

Фонтанська дор., 69, 69/к.2,12;

пров. Кортацці (пров. Каманіна), 8/3;

пров. Компасний, 1-21;

Друга, 20;

Друга /Чорноморка/18б;

Симоненка, 2а;

Левітана, 113-116.

Роботи до 19.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб: