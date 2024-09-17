Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow У Приморському суді Одеси обрали нового голову — що про нього відомо arrow

У Приморському суді Одеси обрали нового голову — що про нього відомо

17 вересня 2024 09:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Що відомо про нового голову Приморського суду Одеси
Суддя Вадим Коваленко веде засідання. Фото: Анна Фаріфонова, graty.me/
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Судді Приморського суду таємним голосуванням обрали нового голову установи. Ним став Вадим Коваленко. Раніше він був заступником попереднього очільника Сергія Кічмаренка у сфері кримінального судочинства.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

Читайте також:

Що відомо про суддю Коваленка

Вадим Коваленко працює у Приморському суді з 2009 року. Одеситам він запам’ятався декількома резонансними справами. Зокрема, у 2021 році він застосував "закон Савченко" до Володимира Цапліна, якого обвинувачували у замаху на політика Андрія Юсова, нинішнього речника ГУР. В результаті, Цаплін вийшов на волю. Того ж року Коваленко розглядав справу про ухилення від податків колишнього голови управління південного регіонального військового капітального будівництва Василя Ракула. Тоді журналісти виявили, що Ракул — буцімто близький друг судді.    

Крім того, у 2018 році Вадим Коваленко отримав догану від Вищої ради правосуддя за знищення речових доказів (сигарет і алкоголю) у справі ТОВ "DFT-Південь".

Декларація судді

У 2023 році Вадим Коваленко задекларував квартиру площею 82 кв. м, а також два автомобіля — ВАЗ 21063 1985 року та BMW 530і 2012 року, і велосипед Spezialized Rockhopper 2011 року.

Нагадаємо, з 2006 року Приморський суд очолював Сергій Кічмаренко. Цього року він не брав участь у виборах голови установи.

Також важливі новини дня по темі:

Одеса суд вибори судді Новини Одеси

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

09:51 Вірогідність обстрілу Одещини висока — у Чорному морі чергує ракетоносій

09:49 В Україні різко подорожчала низка овочів — як змінились ціни

Text

09:42 Нардеп сказав, хто буде затверджувати підприємства для економічного бронювання

09:30 Про все, що зупиняє короткозорість

09:29 У Приморському суді Одеси обрали нового голову — що про нього відомо

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

09:19 ЗСУ змогли відновити положення біля Торського — карта бойових дій

09:19 Росіяни стратили військовополоненого ЗСУ мечем — омбудсман відреагував

09:09 Обсяг фінансування субсидій у 2025 році зменшать на 7,6 млрд грн — причини

09:05 Долар та злотий подорожчали, а євро перетнув позначку у 46 грн — курс валют на сьогодні

08:58 Нічна атака дронів на Україну — Повітряні сили відзвітували про збиті цілі

09:51 Вірогідність обстрілу Одещини висока — у Чорному морі чергує ракетоносій

09:49 В Україні різко подорожчала низка овочів — як змінились ціни

09:30 Про все, що зупиняє короткозорість

09:29 У Приморському суді Одеси обрали нового голову — що про нього відомо

09:19 ЗСУ змогли відновити положення біля Торського — карта бойових дій

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

09:19 Росіяни стратили військовополоненого ЗСУ мечем — омбудсман відреагував

09:09 Обсяг фінансування субсидій у 2025 році зменшать на 7,6 млрд грн — причини

09:05 Долар та злотий подорожчали, а євро перетнув позначку у 46 грн — курс валют на сьогодні

08:58 Нічна атака дронів на Україну — Повітряні сили відзвітували про збиті цілі

08:57 У США вперше проходить аудіовиставка "Почуй військову"

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

06:31 Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

13 вересня 2024
Ексклюзив

22:54 Зима близько, а світло у Львові ні — в якому стані енергосистема у місті

20:29 Втратив непоганий дохід — скільки заробляв ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба

12 вересня 2024

06:46 Якими будуть ціни на iPhone 16 в Україні та як зміниться вартість інших моделей після його виходу

11 вересня 2024
Ексклюзив

18:52 Двобій року — як пройшли дебати Дональда Трампа та Камали Гарріс

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує 1 кг кольорових металів у вересні

10 вересня 2024

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

9 вересня 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

Text

09:42 Нардеп сказав, хто буде затверджувати підприємства для економічного бронювання

Text

08:00 "План перемоги" України від Зеленського та проєкт держбюджету-2025 — ефір Ранок.LIVE

16 вересня 2024
Text

22:30 Джонсон відзначив досягнення України під час наступальної операції на Курщині

Text

21:31 Нардеп Цимбалюк заявив, що кадрові зміни в уряді продовжаться восени

Text

20:38 Експертка з ЖКГ Ненно заявила про неминучість підвищення тарифів на обслуговування будинків

Text

17:44 Буданов розкрив плани Кремля, Зеленський виступить на Генасамблеї ООН — ефір Вечір.LIVE

Text

17:25 Пендзин спрогнозував курс долара наприкінці 2024 року

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні - 80x80

Зеленський відповів, чи було вже застосування іранських ракет по Україні

Text

13:00 Негода в Європі та гранти на навчання для українців — ефір День.LIVE

Text

12:43 Відключення точно будуть — експерт пояснив, чому взимку вимикатимуть світло

Text

12:42 У ЗСУ назвали термін, до якого окупанти хочуть вийти на кордони Донбасу

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

6 вересня 2024

06:45 Тест з ПДР — вкажіть черговість проїзду авто на перехресті за 30 секунд

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право