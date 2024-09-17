Що відомо про нового голову Приморського суду Одеси

Суддя Вадим Коваленко веде засідання. Фото: Анна Фаріфонова, graty.me/

Судді Приморського суду таємним голосуванням обрали нового голову установи. Ним став Вадим Коваленко. Раніше він був заступником попереднього очільника Сергія Кічмаренка у сфері кримінального судочинства.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

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Що відомо про суддю Коваленка

Вадим Коваленко працює у Приморському суді з 2009 року. Одеситам він запам’ятався декількома резонансними справами. Зокрема, у 2021 році він застосував "закон Савченко" до Володимира Цапліна, якого обвинувачували у замаху на політика Андрія Юсова, нинішнього речника ГУР. В результаті, Цаплін вийшов на волю. Того ж року Коваленко розглядав справу про ухилення від податків колишнього голови управління південного регіонального військового капітального будівництва Василя Ракула. Тоді журналісти виявили, що Ракул — буцімто близький друг судді.

Крім того, у 2018 році Вадим Коваленко отримав догану від Вищої ради правосуддя за знищення речових доказів (сигарет і алкоголю) у справі ТОВ "DFT-Південь".

Декларація судді

У 2023 році Вадим Коваленко задекларував квартиру площею 82 кв. м, а також два автомобіля — ВАЗ 21063 1985 року та BMW 530і 2012 року, і велосипед Spezialized Rockhopper 2011 року.

Нагадаємо, з 2006 року Приморський суд очолював Сергій Кічмаренко. Цього року він не брав участь у виборах голови установи.