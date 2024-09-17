В Одесі знову буде дощ

Люди йдуть під дощем. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі та області сьогодні, 17 вересня, буде похмурою і хмарною. Синоптики обіцяють дощ, місцями з грозою. Втім, опади не будуть тривалими.

Про це повідомляють у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Хмарно:

Невеликий дощ;

Вітер північно-східний, 9-14 м/с;

Температура вночі 17-19°С, вдень 22-24°С;

Температура морської води 21-22°С.

Погода в Одеській області

Хмарно;

Невеликий дощ, місцями помірний. Місцями гроза;

Вітер північно-східний, 9-14 м/с;

Температура вночі 14-19°С, вдень 21-26°С;

На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

Погода в Україні

У вівторок, 17 вересня, в Україні переважно сухо, лише вдень у Криму, Одеській області та Приазов'ї можливі незначні дощі. Вітер східний, 7-12 м/с, а у східних та південних регіонах місцями можливі пориви до 15-20 м/с. Температура вночі коливатиметься від +13 до +18 °С, на півдні до +21 °С, вдень — від +24 до +29 °С, у Карпатах та на Закарпатті — +18...+23 °С.