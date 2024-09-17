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Ховати парасольки зарано — сьогодні в Одесі обіцяють дощ і вітер

17 вересня 2024 06:03
Світлана Силенко - Редактор
В Одесі знову буде дощ
Люди йдуть під дощем. Фото: Новини.LIVE
Світлана Силенко - Редактор

Погода в Одесі та області сьогодні, 17 вересня, буде похмурою і хмарною. Синоптики обіцяють дощ, місцями з грозою. Втім, опади не будуть тривалими.

Про це повідомляють у Гідрометцентрі Чорного та Азовського морів.

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Погода в Одесі

  • Хмарно:
  • Невеликий дощ;
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с;
  • Температура вночі 17-19°С, вдень 22-24°С;
  • Температура морської води 21-22°С.

Погода в Одеській області

  • Хмарно;
  • Невеликий дощ, місцями помірний. Місцями гроза;
  • Вітер північно-східний, 9-14 м/с;
  • Температура вночі 14-19°С, вдень 21-26°С;
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями серпанок, видимість 1-2 км.

Погода в Україні

У вівторок, 17 вересня, в Україні переважно сухо, лише вдень у Криму, Одеській області та Приазов'ї можливі незначні дощі. Вітер східний, 7-12 м/с, а у східних та південних регіонах місцями можливі пориви до 15-20 м/с. Температура вночі коливатиметься від +13 до +18 °С, на півдні до +21 °С, вдень — від +24 до +29 °С, у Карпатах та на Закарпатті — +18...+23 °С.

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