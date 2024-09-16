В Одесі з'явиться ще один бювет

Проєкт бювету біля сквера Зоряний. Фото: мерія Одеси

У сквері Зоряний у Пересипському районі розпочалося будівництво нового бюветного комплексу. На його облаштування з міського бюджету виділяють 15,5 мільйона гривень.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської мерії.

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Що збудують

Крім буріння свердловини, проєкт передбачає зведення технічної будівлі, облаштування розподільчого пункту водопостачання та будівництво приміщень для персоналу. Також місто закупить та встановить обладнання для доочищення води. Всі роботи планують завершити до кінця травня наступного року.

Історія питання

Спочатку новий бювет планували збудувати на територіх парку Ентузіастів. Однак проти виступили місцеві мешканці, їх підтримали екологи та громадянські активісти. Зрештою мерія відмовилася від свого плану. Розглядалися декілька локацій поряд із зеленими зонами, зрештою зупинилися на ділянці біля скверу Зоряний.

Бювети Одеси

Додамо, що наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район:

Фонтанська дорога, 16;

Адміральський проспект, 31;

Дача Ковалевського, 150;

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район:

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

Академічна, 11;

Ольгіївська, 37;

Старопортофранківська, 105;

Академічна, 2;

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

Космонавтів, 15;

Михайлівська площа, 19;

Іцхака Рабіна, 1;

Дальницька, 25;

Інглезі, 1.

Пересипський район:

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.