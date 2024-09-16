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В Одессе начали строить новый бювет — подробности

16 сентября 2024 18:56
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе появится еще один бювет
Проект бювета возле сквера Звездный. Фото: мэрия Одессы
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В сквере Звездный в Пересыпском районе началось строительство нового бюветного комплекса. На его обустройство из городского бюджета выделяют 15,5 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской мэрии.

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Кроме бурения скважины, проект предусматривает строительство технического здания, обустройство распределительного пункта водоснабжения и строительство помещений для персонала. Также город закупит и установит оборудование для очистки воды. Все работы планируется завершить до конца мая следующего года.

История вопроса

Сначала новый бювет планировали построить на территории парка Энтузиастов. Однако против этого выступили местные жители, их поддержали экологи и гражданские активисты. В конце концов, мэрия отказалась от своего плана. Рассматривались несколько локаций рядом с зелеными зонами, в итоге остановились на участке возле сквера Звездный.

Бюветы Одессы

Добавим, что в настоящее время в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район:

  • Фонтанская дорога, 16;
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150;
  • проспект Небесной Сотни, 14

Приморский район:

  • Старозарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11;
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105;
  • Академическая, 2;
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1;
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересыпский район:

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 каждый день.

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