В центре Одессы нет воды

Вода капает из крана. Фото: Новости.

Из-за ремонтных работ часть города осталась без воды. Вернуть ее обещают к 17:00.

Об этом сообщают в филиале "Инфоксводоканала".

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Где не будет воды

Водоснабжение ограничено:

До 16:00:

Балковская.

До 15:00:

Варненская, 19/2;

Гаванна;

Футуристов (бывшая Маяковского);

Европейская (бывшая Екатерининская);

Греческий;

Ланжероновская;

Николая Савича (бывшая Сабанеев мост).

До 17:00:

Косовская, 47;

Авиационная, 18;

Балковская, 209;

Заньковецкая, 9;

Рекордная 1-18;

Скворцова, 2;

Бреуса, 60-88;

Шота Руставели 3-51 А, Б.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.