В центре Одессы нет воды

Центр Одессы остался без воды — когда включат
16 сентября 2024 13:23
Вода капает из крана. Фото: Новости.
Из-за ремонтных работ часть города осталась без воды. Вернуть ее обещают к 17:00.
Об этом сообщают в филиале "Инфоксводоканала".
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Где не будет воды
Водоснабжение ограничено:
До 16:00:
- Балковская.
До 15:00:
- Варненская, 19/2;
- Гаванна;
- Футуристов (бывшая Маяковского);
- Европейская (бывшая Екатерининская);
- Греческий;
- Ланжероновская;
- Николая Савича (бывшая Сабанеев мост).
До 17:00:
- Косовская, 47;
- Авиационная, 18;
- Балковская, 209;
- Заньковецкая, 9;
- Рекордная 1-18;
- Скворцова, 2;
- Бреуса, 60-88;
- Шота Руставели 3-51 А, Б.
Куда обращаться
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.
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