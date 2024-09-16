Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Центр Одессы остался без воды — когда включат arrow

Центр Одессы остался без воды — когда включат

16 сентября 2024 13:23
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В центре Одессы нет воды
Вода капает из крана. Фото: Новости.
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Из-за ремонтных работ часть города осталась без воды. Вернуть ее обещают к 17:00.

Об этом сообщают в филиале "Инфоксводоканала".

Читайте также:

Где не будет воды

Водоснабжение ограничено:

До 16:00:

  • Балковская.

До 15:00:

  • Варненская, 19/2;
  • Гаванна;
  • Футуристов (бывшая Маяковского);
  • Европейская (бывшая Екатерининская);
  • Греческий;
  • Ланжероновская;
  • Николая Савича (бывшая Сабанеев мост).

До 17:00:

  • Косовская, 47;
  • Авиационная, 18;
  • Балковская, 209;
  • Заньковецкая, 9;
  • Рекордная 1-18;
  • Скворцова, 2;
  • Бреуса, 60-88;
  • Шота Руставели 3-51 А, Б.

Куда обращаться

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Также можно обратиться за помощью по электронной почте ovs@infoxvod.com.ua и чат-бот в Facebook. Таким образом, будет легче передать показатели.

Также важные новости дня по теме:

коммунальные услуги Одесса вода Новости Одессы отсутствие воды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:36 Уклонение от мобилизации — чем заочные штрафы отличаются от обычных

13:30 Зеленский прокомментировал покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа

13:23 Центр Одессы остался без воды — когда включат

13:18 Зеленский назвал количество "шахедов", которое оккупанты использовали для атак в сентябре

13:18 Дети погибли, виновных до сих пор нет — семь лет трагедии в одесском лагере Вікторія

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

13:08 Российские пропагандисты распространяют фейк о намерении ВСУ ударить по детскому учреждению

13:00 Помощь до 3,1 тыс. грн — кто из украинцев может подать заявку до 1 октября

Text

13:00 Непогода в Европе и гранты на обучение для украинцев — эфир День.LIVE

12:48 Одесса не Венеция — Кипер раскритиковал городских чиновников

Text

12:43 Отключения точно будут — эксперт объяснил, почему зимой будут выключать свет

13:36 Уклонение от мобилизации — чем заочные штрафы отличаются от обычных

13:30 Зеленский прокомментировал покушение на кандидата в президенты США Дональда Трампа

13:23 Центр Одессы остался без воды — когда включат

13:18 Зеленский назвал количество "шахедов", которое оккупанты использовали для атак в сентябре

13:18 Дети погибли, виновных до сих пор нет — семь лет трагедии в одесском лагере Вікторія

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

13:08 Российские пропагандисты распространяют фейк о намерении ВСУ ударить по детскому учреждению

13:00 Помощь до 3,1 тыс. грн — кто из украинцев может подать заявку до 1 октября

12:48 Одесса не Венеция — Кипер раскритиковал городских чиновников

12:27 Повышение военного сбора до 5% — Раде рекомендуют принять инициативу

12:25 В Раде одобрили повышение налогов в Украине — какие изменения ожидать

Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

Text

13:00 Непогода в Европе и гранты на обучение для украинцев — эфир День.LIVE

Text

12:43 Отключения точно будут — эксперт объяснил, почему зимой будут выключать свет

Text

12:42 В ВСУ назвали срок, до которого оккупанты хотят выйти на границы Донбасса

Text

08:00 Очередной обстрел Харькова и новое покушение на Трампа — эфир Ранок.LIVE

15 сентября 2024
Text

18:02 Берлинская проанализировала темпы производства дронов в Украине

Text

17:36 Кравец резко отреагировал на финансовые проблемы страны

14 сентября 2024
Text

18:08 Кученко прокомментировал увольнение главы Укрэнерго Кудрицкого

Text

17:13 Неудобства будут — Кучеренко оценил эффективность работы генераторов зимой

13 сентября 2024
Text

23:19 Адвокат заявил, что необходимо навести порядок с соблюдением закона представителями ТЦК

Text

22:16 Гончаренко объяснил, почему Украина не может отказываться от переговоров с Россией

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

10 сентября 2024

08:00 Украинцам доступна финансовая помощь от NRC — как подать заявку