У центрі Одеси немає води

Вода крапає з крану. Фото: Новини.LIVE

Через ремонтні роботи частина міста залишилася без води. Повернути її обіцяють до 17:00.

Про це повідомляють у філії "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води

Водопостачання обмежено:

До 16:00:

Балківська.

До 15:00:

Варненська, 19/2;

Гаванна;

Футуристів (колишня Маяковського);

Європейська (колишня Катерининська);

Грецька;

Ланжеронівська;

Миколи Савича (колишня Сабанєєв міст).

До 17:00:

Косівська, 47;

Авіаційна, 18;

Балківська, 209;

Заньковецька, 9;

Рекордна 1-18;

Скворцова, 2;

Бреуса, 60-88;

Шота Руставелі 3-51 А, Б.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.