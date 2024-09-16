У центрі Одеси немає води

Центр Одеси залишився без води — коли включать
16 вересня 2024 13:23
Вода крапає з крану. Фото: Новини.LIVE
Через ремонтні роботи частина міста залишилася без води. Повернути її обіцяють до 17:00.
Про це повідомляють у філії "Інфоксводоканалу".
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Де не буде води
Водопостачання обмежено:
До 16:00:
- Балківська.
До 15:00:
- Варненська, 19/2;
- Гаванна;
- Футуристів (колишня Маяковського);
- Європейська (колишня Катерининська);
- Грецька;
- Ланжеронівська;
- Миколи Савича (колишня Сабанєєв міст).
До 17:00:
- Косівська, 47;
- Авіаційна, 18;
- Балківська, 209;
- Заньковецька, 9;
- Рекордна 1-18;
- Скворцова, 2;
- Бреуса, 60-88;
- Шота Руставелі 3-51 А, Б.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту ovs@infoxvod.com.ua та чат-бот у Facebook. Таким чином, буде легше передати показники.
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