Що змінилося після семи років трагедії у "Вікторії"

Рятувальники ліквідовують пожежу у таборі "Вікторія". Фото: УНІАН

З моменту пожежі у таборі "Вікторія", яка забрала життя трьох дівчаток, минуло рівно сім років. Але судові справи досі тривають. Винні не покарані, а остаточні причини трагедії не названі.

Журналісти Новини.LIVE зібрали останні дані, на якому етапі зараз перебуває розслідування справи "Вікторії".

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В очікуванні вироків

Після трагічної пожежі на лаві підсудних у межах різних кримінальних проваджень опинилися семеро людей:

колишній директор табору Петрос Саркісян та його заступниця Тетяна Ланіна (їх обвинувачують у порушенні вимог пожежної безпеки, розтраті майна та службовому підробленні);

колишній голова Київського райвідділу ДСНС Валерій Дяченко та пожежний інспектор Леонід Бондарь (обвинувачені у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків);

колишня заступниця мера Одеси Зінаїда Цвірінько (обвинувачена у службовій недбалості);

директор фірми-субпідрядника "Будсоцстандартрозвиток" Станіслав Чернишев (обвинувачений у службовому підробленні та розтраті бюджетних коштів у розмірі понад мільйон гривень);

колишня вихователька табору Наталія Цокур (обвинувачена у порушенні вимог пожежної безпеки).

З цих сімох осіб покарана була тільки Наталія Цокур. Її засудили до трьох років ув’язнення, які замінили випробувальним терміном строком на два роки. Цього року суд також повністю виправдав інспектора ДСНС Леоніда Бондаря — саме він перевіряв стан пожежної безпеки у таборі. Суддя не знайшов достатніх доказів на підтвердження обвинувачення.

Стосовно решти обвинувачених справи досі тривають.

Чого вимагають батьки

Родини загиблих дівчаток домагаються відшкодування їм матеріальної та моральної шкоди. Вони стверджують, що за сім років відповідні служби не встановили причин трагедії, а розгляд справ у судах свідомо затягується. Суд встановив суму відшкодування у 1,3 млн грн. Зараз розгляд справ перебуває на стадії апеляції.

Пожежа у дитячому таборі "Вікторія"

Трагедія в одеському дитячому таборі "Вікторія" сталася 16 вересня 2017 року. Загорілися дерев’яні будиночки, вогонь охопив 4000 кв. м. Загинули троє дівчаток: 8-річна Соня Мазур, 9-річна Анастасія Кулініч та 12-річна Сніжана Арпентій.

У 2019 році роботу табору відновили. Під час брифінгу в. о. директора Ірина Стрельцова пояснювала журналістам, що всі помилки були враховані, тому "Вікторія" – цілком безпечна для відпочинку.