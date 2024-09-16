В ОВА незадоволені бездіяльністю мерії Одеси під час зливи

Рятувальники відкачують воду з підтопленого будинку. Фото: ДСНС

Начальник Одеської ОВА вважає, що міська влада більше переймається перейменуванням вулиць, аніж регулярними затопленнями під час великих змін. В області обіцяють розібратися, чому не працює водовідведення.

Про це в ефірі ефірі телемарафону "Єдині новини" розповів сам Олег Кіпер.

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За словами очільника ОВА, в Одесі водостічна система не може впоратися з обсягами води, і ця проблема не вирішується роками.

"У нас зима приходить несподівано, і одразу починаються проблеми, ніхто ж не знає, що і коли станеться. Так само у нас і з дощами. Місцева влада стурбована тим, як вулиці перейменували: законно, незаконно, а як показує ситуація, хто займається допомогою людям та відкачуванням води? ДСНС, державні служби. Була одна година дощу, і він наробив лиха більше, ніж могло б бути", — заявив Олег Кіпер.

Він пообіцяв, що поставить питання щодо ситуації зі зливами з місцевою владою.

Вчорашня злива

Нагадаю, що вчора, 15 вересня, вдень, через зливу підтопило цокольний поверх 16-поверхового будинку у житловому масиві Райдужний. Шестеро людей опинилися у водяній пастці. Рятувальникам довелося відкачувати воду за допомогою двох мотопомп та допомагати мешканцям вибиратися з небезпечної зони.

Екстрені служби допомоги