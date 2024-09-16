Затори на трасі Одеса-Рені сьогодні уранці, 15 вересня

Траса Одеса — Рені. Фото: скриншот

На трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою у понеділок вранці, 16 вересня. Варто зазначити, що їхні розміри поки не є значними. Окрім цього, наразі збираються черги і з охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

Читайте також:

Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є невелике скупчення автотранспорту, яке спостерігається на виїзді з Одеси, в Маяках та перед КПП, розташованому в межах Нижньодністровського національного природного парку. Ці ділянки на картах позначені жовтим кольором. Перед самим пунктом невелика черга.

Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" теж невелика черга. На картах ця ділянка помаранчева, що свідчить про утруднений рух.

Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області великих скупчень машин не зафіксовано. Невелика черга спостерігається біля самої переправи. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік.

Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. На картах на цій ділянці немає жодних позначок, що означає, що рух вільний.