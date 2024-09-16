Росіяни вивели ракетоносій у Чорне море

Російський корабель випускає ракету. Ілюстративне фото: росіЗМІ

Станом на ранок понеділка, 16 вересня, у Чорному морі перебуває один ворожий корабель, здатний запускати крилаті ракети по Одеській області. Ще п'ять чатують у Середземному морі.

Про це повідомили у Військово-морських силах ЗСУ.

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Кораблі в морях

Чорне море — один носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до чотирьох ракет;

Азовське море — ворожі кораблі відсутні;

Середземне море — п'ять ворожих кораблів, з яких чотири є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 32 ракет.

Які російські ракетоносії Україна потопила за час війни

Ракетний крейсер "Москва" (проєкт 1164 "Атлант").

Флагман Чорноморського флоту РФ, уражений двома крилатими ракетами БРК "Нептун" в районі острова Зміїний 13 квітня 2022 року.

Малий ракетний корвет "Аскольд" (проєкт 2280.0 "Каракурт").

Уражений крилатими ракетами SCALP-EG на суднобудівному заводі "Залів" у Керчі. Корабель був виведений з ладу 4 листопада 2023 року.

Ракетний катер Р-334 "Івановєц" (проєкт 12411М).

Потоплений на озері Донузлав внаслідок атаки надводними безпілотними катерами-камікадзе 31 січня 2024 року.

Малий ракетний корвет "Серпухов" (проєкт 2163.1 "Буян-М").

Виведений з ладу через пожежу, яка сталася внаслідок спецоперації ГУР МОУ на військово-морській базі в Балтійську, Калінінградської області 7 квітня 2024 року.

Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (проєкт 636.3 "Варшавянка").

Затонув 2 серпня 2024 року через отримані пошкодження внаслідок атаки ракетних військ та ВМС ЗСУ в порту Севастополь.

Які ракетоносії пошкодила Україна

Малий ракетний корвет "Великий Устюг" (проєкт 2163.1 "Буян-М").

Був підбитий 14 червня 2022 року. Після ремонту повернувся до складу Каспійської флотилії.

Малий ракетний корвет на повітряній подушці "Самум" (проєкт 1239 "Сивуч").

Атакований надводними безпілотними катерами-камікадзе Sea Baby у Севастопольській бухті 14 вересня 2023 року. Корабель було відбуксовано на ремонт зі значними пошкодженнями.