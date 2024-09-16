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Подарунок від окупантів — до берегів Одещини знову винесло міну

16 вересня 2024 09:14
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
На узбережжя Одещини винесло міну
Вибух міни на узбережжі Одещини. Фото: скриншот
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У неділю, 15 вересня, бійці ВМС знищили чергову міну, яку вночі море винесло на узбережжя Одеської області. Військові нагадують про те, що наближатися до підозрілих предметів небезпечно.

Про це повідомили у Військово-Морських Силах ЗСУ.

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Як поводитися з небезпечними предметами 

У ВМС нагадують, що у випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати. При виявленні таких предметів необхідно одразу повідомити відповідні служби.

Відзначимо, що мінна небезпека в прибережних водах та вздовж узбережжя Чорного моря значно посилюється саме за штормової погоди. 

Гарячі лінії в Одеській області

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

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