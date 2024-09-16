На узбережжя Одещини винесло міну

Вибух міни на узбережжі Одещини. Фото: скриншот

У неділю, 15 вересня, бійці ВМС знищили чергову міну, яку вночі море винесло на узбережжя Одеської області. Військові нагадують про те, що наближатися до підозрілих предметів небезпечно.

Про це повідомили у Військово-Морських Силах ЗСУ.

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Як поводитися з небезпечними предметами

У ВМС нагадують, що у випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати. При виявленні таких предметів необхідно одразу повідомити відповідні служби.

Відзначимо, що мінна небезпека в прибережних водах та вздовж узбережжя Чорного моря значно посилюється саме за штормової погоди.

Гарячі лінії в Одеській області