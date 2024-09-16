На узбережжя Одещини винесло міну

Подарунок від окупантів — до берегів Одещини знову винесло міну
У неділю, 15 вересня, бійці ВМС знищили чергову міну, яку вночі море винесло на узбережжя Одеської області. Військові нагадують про те, що наближатися до підозрілих предметів небезпечно.
Про це повідомили у Військово-Морських Силах ЗСУ.
Виявлений боєприпаси знешкодили кулеметною чергою. При цьому місце підриву ізолювали.
Як поводитися з небезпечними предметами
У ВМС нагадують, що у випадку виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів ні в якому разі не можна до них наближатися, торкатися або намагатися самостійно переміщувати. При виявленні таких предметів необхідно одразу повідомити відповідні служби.
Відзначимо, що мінна небезпека в прибережних водах та вздовж узбережжя Чорного моря значно посилюється саме за штормової погоди.
Гарячі лінії в Одеській області
- Цілодобова медична швидка допомога — 103;
- Патрульна служба МВС України — 102;
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.
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