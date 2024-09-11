Начальник штабу Сил безпілотних систем відвідував Росію, коли служив у ВМС

Роман Гладкий у формі ВМС України. Фото: Вікіпедія

Начальник штабу командування Сил безпілотних систем Роман Гладкий перетинав російські прикордонні пункти, коли служив у командуванні українських ВМС. Про це свідчить інформація з нещодавно злитої бази даних ФСБ. Де саме він був — невідомо, можливо, у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє "Телебачення Торонто".

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За даними OSINT-команди видання, Роман Гладкий протягом 2014 та 2015 років перетинав російські прикордонні пункти 26 разів. Про які саме пункти йдеться, у базі не вказано. Втім, відомо, що візити офіцера до Росії або окупованого Криму тривали й тоді, коли він займав посаду начальника управління надводних та підводних сил Командування ВМС ЗСУ.

У Росію або до Криму їздила і дружина Романа Гладкого, Олена. У базі зафіксовано 22 перетини нею кордону.

Що відомо про Романа Гладкого

Роман Гладкий закінчив військово-морський інститут у Севастополі, згодом служив на кораблях українських ВМС, зокрема, займався евакуацією українців з Лівії, коли у цій країні почалися воєнні дії. Після окупації Криму Росією він виїхав на материкову частину України. З 2015 по 2016 роки очолював управління надводних та підводних сил, згодом став начальником штабу — першим заступником командувача ВМС. У 2018 році СБУ повідомляла, що Гладкого намагалися завербувати російські спецслужби. Тоді ж ЗМІ поширили інформацію про російський паспорт дружини офіцера. Згодом це підтвердив Верховний Суд.

У липні 2024 року Романа Гладкого призначили начальником штабу Командування Сил безпілотних систем. Після того, як СБУ повідомила, що не перевіряла офіцера перед призначенням, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відсторонив його від посади.