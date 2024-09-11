Начальник штаба Сил беспилотных систем посещал Россию, когда служил в ВМС

Роман Гладкий в форме ВМС. Фото: Википедия

Начальник штаба командования Сил беспилотных систем Роман Гладкий пересекал российские пограничные пункты, когда служил в командовании украинских ВМС. Об этом свидетельствует информация из недавно слитой базы данных ФСБ. Где именно он был — неизвестно, может быть, во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает "Телевидение Торонто".

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По данным OSINT-команды издания, Роман Гладкий в течение 2014 и 2015 годов пересекал российские пограничные пункты 26 раз. О каких именно пунктах идет речь, в базе не указано. Впрочем, известно, что визиты офицера в Россию или оккупированный Крым продолжались и тогда, когда он занимал должность начальника управления надводных и подводных сил Командования ВМС ВСУ.

В Россию или в Крым ездила и жена Романа Гладкого, Елена. В базе зафиксировано 22 пересечения ею границы.

Что известно о Романе Гладком

Роман Гладкий окончил военно-морской институт в Севастополе, затем служил на кораблях украинских ВМС, в частности, занимался эвакуацией украинцев из Ливии, когда в этой стране начались военные действия. После оккупации Крыма по России он выехал на материковую часть Украины. С 2015 по 2016 годы возглавлял управление надводных и подводных сил, стал начальником штаба — первым заместителем командующего ВМС. В 2018 году СБУ сообщала, что Гладкого пытались завербовать российские спецслужбы. Тогда же СМИ распространили информацию о российском паспорте супруги офицера. Впоследствии это подтвердил Верховный Суд.

В июле 2024 года Роман Гладкий был назначен начальником штаба Командования Сил беспилотных систем. После того, как СБУ сообщила, что не проверяла офицера перед назначением, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отстранил его от должности.