На побережье Одесщины вынесло мину

Подарок от оккупантов — к берегам Одесчины снова вынесло мину
В воскресенье, 15 сентября, бойцы ВМС уничтожили очередную мину, которую ночью море вынесло на побережье Одесской области. Военные напоминают о том, что приближаться к подозрительным предметам небезопасно.
Об этом сообщили в Военно-Морских Силах ВСУ.
Обнаруженные боеприпасы обезвредили пулеметной очередью. При этом место подрыва изолировали.
Как обращаться с опасными предметами
В ВМС напоминают, что в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться или пытаться самостоятельно перемещать. При обнаружении таких предметов необходимо сообщить соответствующие службы.
Отметим, что минная опасность в прибрежных водах и вдоль побережья Черного моря значительно усиливается именно при штормовой погоде.
Горячие линии в Одесской области
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
- Патрульная служба МВД Украины — 102;
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.
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