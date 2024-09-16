На побережье Одесщины вынесло мину

Взрыв мины на побережье Одесской области. Фото: скриншот

В воскресенье, 15 сентября, бойцы ВМС уничтожили очередную мину, которую ночью море вынесло на побережье Одесской области. Военные напоминают о том, что приближаться к подозрительным предметам небезопасно.

Об этом сообщили в Военно-Морских Силах ВСУ.

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Как обращаться с опасными предметами

В ВМС напоминают, что в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов, ни в коем случае нельзя к ним приближаться, касаться или пытаться самостоятельно перемещать. При обнаружении таких предметов необходимо сообщить соответствующие службы.

Отметим, что минная опасность в прибрежных водах и вдоль побережья Черного моря значительно усиливается именно при штормовой погоде.

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