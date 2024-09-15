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Россияне отслеживают суда с украинским зерном в Черном море — могут усилить удары

15 сентября 2024 17:45
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Россияне вероятно продолжат атаковать суда с украинским зерном
Судно, в которое попала российская ракета. Фото: Telegram/Владимир Зеленский
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

На днях российские войска нанесли удар по судну с украинским зерном, которое направлялось в Египет. Атака произошла после того, как корабль покинул территориальные воды Украины и вошел в исключительную экономическую зону Румынии. Эта ситуация еще больше усложняет судоходство в Черном море и повышает риск торговых операций.

Об этом 15 сентября в эфире национального телемарафона "Мы — Украина" заявил капитан 1-го ранга запаса, экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко.

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12 сентября российская армия нанесла ракетный удар по торговому судну. Оно было поражено ракетой Х-22, выпущенной из российского стратегического бомбардировщика Ту-22. По словам Андрея Рыженко, эта ракета известна своей мощностью, однако не отличается высокой точностью, что могло привести к серьезным погрешностям в наведении.

"Ну она действительно очень мощная, там тонна взрывчатки. Эта ракета очень неточная, она могла с серьезными погрешностями наводиться на это судно и взорваться где-то там возле него. Но оно все равно получило эти повреждения, и в любом случае это повлияет на ситуацию с судоходством", — сказал эксперт.

Он также добавил, что на момент атаки судно находилось в открытом море вне территориальной юрисдикции.

"Это судно следовало не вдоль побережья, а избрало более короткий путь, выйдя за пределы территориального моря Румынии. В этом районе, где произошла атака, суда находятся вне зоны защиты государства, поэтому россияне использовали возможность нанести удар", — сказал Рыженко.

По его словам, россияне предположительно отслеживают движение судов по зерновому коридору. По его мнению, целью этой атаки было не только повреждение судна, но дестабилизация рынка зерна.

Атака на судно в Черном море: какие последствия

Рыженко говорит, что после атаки мировые цены на зерно значительно выросли, что может повлиять на дальнейшее судоходство в Черном море. Этот инцидент вызвал беспокойство среди судовладельцев, планирующих перевозку через порты Одессы, Черноморска и Южного.

"Если не будут предприняты решительные действия на тактическом, оперативном и стратегическом уровне, это может создать прецедент для дальнейших атак", — сообщил Андрей Рыженко.

Он считает, что Россия продолжит атаки, что может иметь серьезные последствия для безопасности в Черноморском регионе в целом.

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