Росіяни атакували судно з зерном у Чорному морі

Судно, в яке влучила російська ракета. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

РФ вдарила по цивільному судну з пшеницею у Чорному морі. На щастя, ніхто не постраждав.

Про це повідомив у Telegram Президент України Володимир Зеленський.

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Що відомо

Російська ракета влучила у цивільне судно, яке везло вантаж пшениці для Єгипту, одразу після виходу з українських територіальних вод. За попередніми даними, обійшлося без жертв.

Реакція президента

Володимир Зеленський нагадав, що від нормальної та безперешкодної роботи українського продовольчого коридору залежить внутрішня стабільність і життя десятків країн у різних частинах світу.

"Очікуємо на реакцію світу. Пшениця та продовольча безпека ніколи не мають бути мішенню для ракет", — заявив глава держави.

Володимир Зеленський запевнив, що Україна й надалі робитиме все для захисту портів, Чорного моря і постачання продовольства на глобальний ринок.