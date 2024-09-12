В Одесі розповіли про інвестиції через криптовалюту

Учасники Odesa Revival Economic Forum. Фото: Новини.LIVE

Україна стабільно входить у ТОП-10 країн світу за кількістю людей, що так чи інакше мають справи з криптовалютами. Це є значною перевагою і може стати неабияким драйвером для фінансових надходжень до країни.

Про це на форумі Odesa Revival Economic Forum, що проходить сьогодні в Одесі, заявив заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку ІТ, керівник проєкту Дія.Сіty Олександр Борняков.

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Шосте місце у світі

За словами заступника міністра, блокчейн-технології можуть застосовуватися у різних сферах, наприклад змінити звичні інструменти інвестування в нерухомість. Але головна перевага України в тому, що тут дуже багато людей, які навчилися користуватися віртуальними активами.

"Американська компанія ChainAnalysis кожен рік публікує індекс, скільки в кожній країні людей користується криптою в певному рівні. Ми десь три-чотири роки були на третьому місці, потім посунулися на четверте. Вчора ми публікували на шестому місці світі. Навіть якщо динаміка негативна, це погано, але шосте місце світі", — говорить Олександр Борняков.

На його думку, це означає, що для великих криптовалютних бірж Україна є серед ТОП-10 пріоритетних країн, де вони хочуть відкриватися.

Українські перспективи

Олександр Борняков відзначив, що завдяки співпраці з найбільшими біржами Україна зможе тримати близько 20 мільярдів доларів у банківській системі. Водночас виникає питання необхідності регулювати ринок криптовалют. Відповідні регуляторні акти вже прийняли Євросоюз та низка інших країн.

"Ми вважаємо, що ми маємо запропонувати дуже прості умови, щоби завести сюди цей бізнес", — сказав заступник міністра.

Криптовалюта в Україні

Ще у 2021 році Верховна Рада України схвалила закон "Про віртуальні активи". Він мав набути чинності після внесення відповідних правок до Податкового кодексу, але на практиці так і не запрацював. У грудні 2023 року уряд презентував Національну стратегію доходів на 2024-2030 роки. До неї, зокрема, включили розробку закону про оподаткування криптовалют, наголосивши на важливості їх регулювання. Втім, ці закони так і не ухвалені досі.