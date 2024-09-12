В Одессе рассказали об инвестициях из-за криптовалюты

Участники Odesa Revival Economic Forum. Фото: Новини.LIVE

Украина стабильно входит в ТОП-10 стран мира по количеству людей, так или иначе имеющих дела с криптовалютами. Это значительное преимущество и может стать незаурядным драйвером для финансовых поступлений в страну.

Об этом на проходящем сегодня в Одессе форуме Odesa Revival Economic Forum заявил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития ИТ, руководитель проекта Дія.Сіті Александр Борняков.

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Шестое место в мире

По словам замминистра, блокчейн-технологии могут применяться в разных областях, например изменить привычные инструменты инвестирования в недвижимость. Но главное преимущество Украины в том, что здесь очень много людей, которые научились воспользоваться виртуальными активами.

"Американская компания ChainAnalysis каждый год публикует индекс, сколько в каждой стране людей пользуется криптой в определенном уровне. Мы где-то три-четыре года были на третьем месте, затем подвинулись на четвертое. Вчера мы публиковали на шестом месте мире. Даже если динамика отрицательная, это плохо, но шестое место в мире", — говорит Александр Борняков.

По его мнению, это означает, что для крупных криптовалютных бирж Украина среди ТОП-10 приоритетных стран, где они хотят открываться.

Украинские перспективы

Александр Борняков отметил, что благодаря сотрудничеству с крупнейшими биржами, Украина сможет держать около 20 миллиардов долларов в банковской системе. В то же время возникает вопрос необходимости регулировать рынок криптовалют. Соответствующие регуляторные акты уже приняли Евросоюз и ряд других стран.

"Мы считаем, что мы должны предложить очень простые условия, чтобы завести сюда этот бизнес", — сказал замминистра.

Криптовалюта в Украине

Еще в 2021 году Верховная Рада Украины одобрила закон "О виртуальных активах". Он должен вступить в силу после внесения соответствующих поправок в Налоговый кодекс, но на практике так и не заработал. В декабре 2023 года правительство представило Национальную стратегию доходов на 2024-2030 годы. В нее, в частности, включили разработку закона о налогообложении криптовалют, отметив важность их регулирования. Впрочем, эти законы так и не были приняты до сих пор.