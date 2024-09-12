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Представительница ООН в Одессе назвала главное условие восстановления Украины

12 сентября 2024 14:51
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе назвали предпосылку восстановления Украины
Участники Odesa Revival Economic Forum. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Украина на сегодняшний день является одной из самых заминированных стран в мире. Разминирование критически важно для послевоенного восстановления экономики. В этом Украине могут помочь международные партнеры.

Об этом на проходящем сегодня в Одессе форуме Odesa Revival Economic Forum заявила старшая советница Программы развития ООН в Украине Рана Эль-Худжейри.

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По словам представительницы ПРООН, фокусными моментами в восстановлении страны должны стать социальный, сельскохозяйственный, морской, индустриальный и IT сектора. Именно на них должно быть сосредоточено внимание как Киева, так и партнеров.

"Если мы говорим об этом в контексте конфликта и российской агрессии, то мы должны вспомнить о разминировании территорий в Украине. Вы должны знать, что сейчас Украина является одной из самых заминированных стран в мире. Эта сфера разминирования очень важна, как для частного сектора Так и для сектора агрокультуры, так и для среднего и малого бизнеса", — заявила Рана Эль-Худжейри.

Зеленая энергетика

Также советница ПРООН отметила, что важно инвестировать в социальные проекты и особенно в развитие зеленой энергетики.

"Украина может стать одним из лидеров на этом рынке. Что касается инвестиций в будущее, в энергетическую сферу, их результаты могут быть очень велики", — отметила Рана Эль-Худжейри.

Напомним, что, по словам начальника Одесской ОВА Олега Кипера, областные власти работают над тем, чтобы кредитовались предприятия и организации, которые хотят перейти на альтернативные источники энергии.

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