В ОВА рассказали, как решают проблемы с энергетикой

Олег Кипер на экономическом форуме в Одессе Фото: Новини.LIVE

Порты переводятся на газопоршневые генераторы. Предприятия и учреждения призывают использовать солнечную энергию. А турецких кораблей-электростанций пока не будет.

Об этом в комментарии корреспонденту Новини.LIVE на форуме Odesa Revival Economic Forum рассказал начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Альтернативная энергия

По словам Олега Кипера, над энергетикой в области работают каждый день, ведь своего поколения в регионе нет, за исключением альтернативной энергетики, которая составляет 23%. Впрочем, власти стимулируют переходить на возобновляемые источники.

"Сейчас очень мощно работаем над тем, чтобы кредитовались предприниматели, организации, которые этого хотят. Считаю, чтобы ставили на крышах своих предприятий, учебных заведений, медицинских заведений, чтобы уменьшили генерацию, чтобы уменьшить нагрузку на центральные сетки", — говорит руководитель ОВА.

Олег Кипер напомнил, что более половины генерации в Украине разбито врагом.

А вот по турецким плавучим электростанциям пока никаких новостей нет. Напомним, ранее речь шла о том, что Турция может разместить корабли с генераторами мощностью 250 мВт у портов Одессы, Южного и Измаила.

"Я вас позову, когда это все произойдет", — сказал Олег Кипер корреспонденту Новини.LIVE.

Что с портами

Что касается портов Одесской области, то здесь ситуация курируется Министерством инфраструктуры. По словам Олега Кипера, именно областная администрация инициировала переход портов на газопоршневые генераторы.

"Мы посмотрели по Измаилу, например, по Рени, 70% энергии идет именно на порты. И в Одессе, в том числе. Нагрузка очень мощная и большая на порты", — говорит глава ОВА.

Олег Кипер подчеркнул, что сейчас продолжаются работы по подводу газа.