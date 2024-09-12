В ОВА розповіли, як вирішують проблеми з енергетикою

Олег Кіпер на економічному форумі в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Порти переводяться на газопоршневі генератори. Підприємства і установи закликають використовувати сонячну енергію. А турецьких кораблів-електростанцій поки не буде.

Про це у коментарі кореспонденту Новини.LIVE під час форуму Odesa Revival Economic Forum розповів начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Альтернативна енергія

За словами Олега Кіпера, над енергетикою в області працюють щодня, адже своєї генерації у регіоні немає, за виключенням альтернативної енергетики, яка становить 23%. Втім, влада стимулює переходити на відновлювальні джерела.

"Зараз дуже потужно працюємо над тим, щоби кредитувалися підприємці, організації, які цього хочуть. Вважаю, щоб ставили на дахах своїх підприємств, навчальних закладів, медичних закладів, щоб зменшили генерацію, щоб зменшити навантаження на центральні сітки", — говорить керівник ОВА.

Олег Кіпер нагадав, що більш ніж половина генерації в Україні розбита ворогом.

А от щодо турецьких плавучих електростанцій, поки ніяких новин нема. Нагадаємо, раніше йшлося про те, що Туреччина може розмістити кораблі з генераторами з потужністю 250 мВт біля портів Одеси, Южного та Ізмаїла.

"Я вас покличу, коли це все відбудеться", — сказав Олег Кіпер кореспонденту Новини.LIVE.

Що з портами

Стосовно портів Одеської області, то тут ситуація курується Міністерством інфраструктури. За словами Олега Кіпера, саме обласна адміністрація ініціювала перехід портів на газопоршневі генератори.

"Ми подивилися по Ізмаїлу, наприклад, по Рені, 70% енергії йде саме на порти. І в Одесі в тому числі. Навантаження дуже потужне і велике на порти", — говорить очільник ОВА.

Олег Кіпер наголосив, що зараз тривають роботи з підведення газу.