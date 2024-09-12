Двоє криворожан підпалювали квартири в Одесі

Поліцейські оглядають місце злочину. Фото: ГУНП в Одеській області

В Одесі затримали двох мешканців Кривого Рогу, віком 40 і 37 років. Їх підозрюють у підпалі трьох квартир. Паліям загрожує до 10 років ув’язнення.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Підпали в Одесі

До поліції звернулася одеситка, яка винаймає квартиру на сьомому поверсі у Пересипському районі. Вранці вона помітила біля дверей пляшку з невідомою сумішшю, а на килимку на вході — сліди вогню. За кілька днів про спроби підпалу повідомили ще дві жінки. Одна з них жила у тому ж будинку, але двома поверхами нижче, а друга — у Приморському районі.

На щастя, ніхто не постраждав, а полум’я або гасло саме собою, або гасилося мешканцями.

Кримінальні гастролери

Як встановили поліцейські, до всіх трьох підпалів причетні двоє чоловіків. Обидва мають судимості за крадіжки та злочини, пов’язані з наркотиками. Крім того, старшого затриманого судять за розбій і крадіжку у Закарпатській та Дніпропетровській областях.

Готуючись до першого підпалу, чоловіки приїхали на декілька днів до Одеси. Напередодні вони принесли необхідне обладнання у багатоповерхівку й сховали його на балконі. Подальші злочини вчиняли вже без підготовки, приїжджаючи до міста на кілька годин.

Деталі злочинів

Чоловіки піднімалися до обраного поверху і заливали фарбою камери відеоспостереження та вічки у дверях всіх квартир. Після цього обливали легкозаймистою рідиною килимки на вході або тканину, що приносили із собою, і підпалювали.

Що загрожує паліям

Чоловікам висунули обвинувачення в замахах на умисне пошкодження чужого майна шляхом підпалу. Наразі обидва перебувають у СІЗО. Якщо суд визнає їх винними, їм загрожує до 10 років позбавлення волі.