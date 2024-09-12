Куди в Одесі залучатимуть інвестиції

Геннадій Труханов і Олег Кіпер на економічному форумі. Фото: Новини.LIVE

Головне для Одеси зараз — залучити інвестиції до розвитку економічного потенціалу міста, особливо в портову інфраструктуру. Своєю чергою міська влада обіцяє створити комфортні умови для бізнесу.

Про це на Odesa Revival Economic Forum, що проходить сьогодні в Одесі, заявив мер міста Геннадій Труханов.

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Що сказав мер

Головна перевага Одеси, за словами міського голови, — це розвинена портова інфраструктура.

"Це індустріальний парк і зона пріоритетного розвитку. Ми вивчали досвід наших європейських партнерів, подивилися і зробили таку модель для нашого регіону. Ми виділяємо землю, два гектари, більше чи менше — скільки треба для того, щоби бізнес прийшов і бачив, що тут можна будувати. Біля порту — всі умови для того, щоби будувати бізнес", — зазначив Геннадій Труханов.

Що обіцяють бізнесу

Мер переконаний, що після форуму міжнародні інвестори розглянуть пропозиції Одеси.

"Ми хотіли сьогодні запросити інвесторів до нас, до співпраці, щоби світ, люди знали, що Одеса відкрита для співпраці. Що залежить від міського самоврядування, ми все вже робимо і зробимо все, що необхідно для того, щоби потенційний інвестор мав певність, що йому допоможуть в усіх напрямках", — наголосив він.

Водночас Геннадій Труханов нагадав, що російські окупанти продовжують завдавати ударів по Одесі дронами та ракетами, тому місто потребує ефективної сучасної протиповітряної оборони.