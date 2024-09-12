Куда в Одессе будут привлекать инвестиции

Геннадий Труханов и Олег Кипер на экономическом форуме Фото: Новини.LIVE

Главное для Одессы сейчас — привлечь инвестиции в развитие экономического потенциала города, особенно в портовую инфраструктуру. В свою очередь городские власти обещают создать комфортные условия для бизнеса.

Об этом на проходящем сегодня в Одессе форуме Odesa Revival Economic Forum заявил мэр города Геннадий Труханов.

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Главное преимущество Одессы, по словам мэра, — это развитая портовая инфраструктура.

"Это индустриальный парк и зона приоритетного развития. Мы изучали опыт наших европейских партнеров, посмотрели и сделали такую модель для нашего региона. Мы выделяем землю, два гектара, больше или меньше — сколько нужно для того, чтобы бизнес пришел и видел, что здесь можно строить. У порта все условия для того, чтобы строить бизнес", — отметил Геннадий Труханов.

Что обещают бизнесу

Мэр уверен, что после форума международные инвесторы рассмотрят предложения Одессы.

"Мы хотели сегодня пригласить инвесторов к нам, к сотрудничеству, чтобы мир, люди знали, что Одесса открыта для сотрудничества. Что зависит от городского самоуправления, мы все уже делаем и сделаем все, что необходимо для того, чтобы потенциальный инвестор имел уверенность, что ему помогут по всем направлениям", — подчеркнул он.

В то же время Геннадий Труханов напомнил, что российские оккупанты продолжают наносить удары по Одессе дронами и ракетами, поэтому город нуждается в эффективной современной противовоздушной обороне.