В Одессе ввели стабилизационные отключения света

Без света – в Одесской области ввели стабилизационные отключения
12 сентября 2024 11:49
Электрики производят ремонтные работы. Фото: ДТЭК
В Одесской области в четверг, 12 сентября, энергетики ввели стабилизационные отключения света . По команде Укрэнерго с 13:00 до 23:00 в регионе будет применена одна очередь отключений.
Об этом сообщили в ДТЭК .
Читайте также:
Отключение света в Одесской области
График учитывает сложную ситуацию в энергосистеме и состоит из трех категорий:
- Свет есть. Периоды, когда гарантировано наличие света. Это белый цвет на графике.
- Света нет. Периоды, когда отключение будет происходить гарантированно для того, чтобы сбалансировать энергосистему. Серый цвет на графике.
- Возможны отключения. Периоды, когда отключение может быть применено, если дисбаланс в энергосистеме будет увеличиваться. В эти периоды рекомендуется снижать потребление электроэнергии и не пользоваться лифтами. Светло-серый цвет на графике.
Энергетики отмечают, что существует высокая вероятность отключения в светло-серой зоне. Одесситы также призывают не включать все мощные приборы одновременно и умеренно потреблять электроэнергию.
Где узнать графики
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота вViber ;
- чат-бота в Telegram ;
- частных сообщений в Facebook ;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Читайте Новини.LIVE!