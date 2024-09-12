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В Одессе передали государству элитное жилье российского военного чиновника — подробности

12 сентября 2024 10:49
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе конфисковали пентхауз жены российского чиновника
Элитное жилище российского чиновника в Одессе. Фото: Одесская прокуратура
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Бывший замминистра обороны РФ записал на свою жену элитную квартиру на морском побережье Одессы. Попав под санкции, чиновник государства-агрессора пытался ее незаконно продать. Но имущество было арестовано и передано в АРМА.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

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Элитное жилье площадью 1012,6 кв. м на морском побережье Одессы было оформлено на супругу бывшего замминистра обороны России. В декабре 2023 года чиновника внесли в санкционный список за поддержку вооруженной агрессии против Украины. Санкции включали блокировку всех его активов, ограничение возможности проведения торговых операций, а также запрет передавать права на интеллектуальную собственность. Также чиновнику запретили выводить денежные активы из Украины.

В Одессе передали государству элитное жилье российского военного чиновника — подробности - фото 1
Квартира российского чиновника в Одессе. Фото: Одесская прокуратура

После этого россиянин пытался продать квартиру жены через посредника за 1,5 миллиона долларов. Но в апреле этого года Киевский районный суд арестовал имущество, а теперь по ходатайству прокуроров его передали в управление АРМА.

О ком идет речь

По данным Новини.LIVE, речь идет о советнике министра обороны РФ и члене совета директоров промышленной компании "Тактическое ракетное вооружение" Михаиле Дмитриеве. Ранее он работал заместителем министра обороны государства-агрессора и возглавлял комитет по военно-техническому сотрудничеству с иностранными государствами. Компания, в руководство которой входит Дмитриев, находится под санкциями США и Евросоюза.

Какие еще квартиры россиян конфисковали в Одессе

В мае этого года в Одессе за 4 миллиона долларов была продана конфискованная четырехкомнатная квартира российского олигарха Михаила Шелкова площадью 175,5 кв. м. Шелкова считают причастным к схемам скрытой поставки украинского титанового сырья в РФ. По данным следствия, он использовал подконтрольную фирму из одной из стран ЕС, чтобы обойти санкции.

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