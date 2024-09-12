Где в Одессе не будет света 12 сентября

Ремонтники ДТЭК приступают к работе. Фото: ДТЭК

Сегодня, 12 сентября, свет в домах одесситов отключат из-за ремонтных работ энергетиков на сетях. Специалисты обещают вернуть электричество большинству горожан до 19:00.

Об этом в четверг, 12 сентября, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Где нет света из-за ремонта

Южный РЭС:

Симоненко, 1, 11а.

Работы до 20:00

Центральный РЭС:

Головковская, 15-23;

Мельницкая, 2, 5;

Михайловская, 13–19, 46, 46а;

спуск Степана Олейника, 3-12;

Балковская, 50–175;

пер. 2-й Водяной, 11;

Колонистская, 1;

Южная, 1-14;

Болгарская, 35-70, 87а;

Градоначальническая, 9, 34-49;

Степовая, 27-31, 46-50;

Колонтаевская, 1, 44-71;

площадь Алексеевская, 1, 7, 9;

пер. Староконный;

Средняя, 38–66;

Александра Кутузакия, 39-64;

Запорожская, 20-32;

Дюковская, 4, 8, 14;

Косвенная, 1-76;

Бабеля, 3, 4,10-15, 25-59;

пер. Виноградный, 4-38;

10-го Апреля, 14-20;

Садыковская, 1-20б;

Пишоновская, 3-16;

Базарная, 70;

пер. Поперечный, 1-17а;

Дидрихсона, 15–29;

Нищинского композитора, 28, 38;

Серова, 13а;

пл. Михайловская, 13, 15, 19;

Адмирала Лазарева, 34-70;

Манежная, 40;

Мечникова, 32а;

Ризовская, 4-20б;

Раскидайловская, 5-26, 40-65;

Разумовского, 58, 60.

Работы до 15:00

Северный РЭС:

9-я, 2-я, 3-я, 7-я Пересыпская;

Балтская дорога, 28;

Викандера и Ларсена (8 марта), 42-103;

пер. Савранский (Большевицкий), 3-10;

Карышковского, 2-60;

пер.1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й Балтский;

Жевахова гора, 22, 30, 81;

Рыночная, 7;

пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 8-й, 10-й, 13-й Черноморские;

Жевахова, 3 – 61;

Локомотивная, 1-27.

Работы до 19.00

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом: