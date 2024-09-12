Где в Одессе не будет света 12 сентября

Часть Одессы будет сегодня без света — причины
12 сентября 2024 10:18
Ремонтники ДТЭК приступают к работе. Фото: ДТЭК
Сегодня, 12 сентября, свет в домах одесситов отключат из-за ремонтных работ энергетиков на сетях. Специалисты обещают вернуть электричество большинству горожан до 19:00.
Об этом в четверг, 12 сентября, сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.
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Южный РЭС:
- Симоненко, 1, 11а.
Работы до 20:00
Центральный РЭС:
- Головковская, 15-23;
- Мельницкая, 2, 5;
- Михайловская, 13–19, 46, 46а;
- спуск Степана Олейника, 3-12;
- Балковская, 50–175;
- пер. 2-й Водяной, 11;
- Колонистская, 1;
- Южная, 1-14;
- Болгарская, 35-70, 87а;
- Градоначальническая, 9, 34-49;
- Степовая, 27-31, 46-50;
- Колонтаевская, 1, 44-71;
- площадь Алексеевская, 1, 7, 9;
- пер. Староконный;
- Средняя, 38–66;
- Александра Кутузакия, 39-64;
- Запорожская, 20-32;
- Дюковская, 4, 8, 14;
- Косвенная, 1-76;
- Бабеля, 3, 4,10-15, 25-59;
- пер. Виноградный, 4-38;
- 10-го Апреля, 14-20;
- Садыковская, 1-20б;
- Пишоновская, 3-16;
- Базарная, 70;
- пер. Поперечный, 1-17а;
- Дидрихсона, 15–29;
- Нищинского композитора, 28, 38;
- Серова, 13а;
- пл. Михайловская, 13, 15, 19;
- Адмирала Лазарева, 34-70;
- Манежная, 40;
- Мечникова, 32а;
- Ризовская, 4-20б;
- Раскидайловская, 5-26, 40-65;
- Разумовского, 58, 60.
Работы до 15:00
Северный РЭС:
- 9-я, 2-я, 3-я, 7-я Пересыпская;
- Балтская дорога, 28;
- Викандера и Ларсена (8 марта), 42-103;
- пер. Савранский (Большевицкий), 3-10;
- Карышковского, 2-60;
- пер.1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 6-й, 8-й Балтский;
- Жевахова гора, 22, 30, 81;
- Рыночная, 7;
- пер. 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 8-й, 10-й, 13-й Черноморские;
- Жевахова, 3 – 61;
- Локомотивная, 1-27.
Работы до 19.00
Куда обращаться при отключении света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
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