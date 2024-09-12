Сколько кораблей вывели россияне в Черное море

Российский малый ракетный корабль в порту. Фото: Википедия

На утро среды, 11 сентября, в Черном море находится один вражеский корабль, способный запускать крылатые ракеты по Одесской области. В Азовском море военных кораблей нет.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

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Черное море — один носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до четырех ракет;

Азовское море — вражеские корабли отсутствуют;

Средиземное море — один носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом до четырех ракет.

Ракетоносители на вооружении ЧФ России

Основными ракетными кораблями являются малые ракетные корабли проекта "Каракурт": "Циклон", "Амур" и "Туча". В настоящее время "Циклон" используется для защиты Севастопольской бухты, тогда как "Туча" проходит испытания вблизи Новороссийска, а "Амур" переведен в Каспийское море. Следует отметить, что эти корабли еще не производили запуск крылатых ракет типа "Калибр".

Кроме того, Черноморский флот России имеет четыре подлодки, каждая из которых оборудована четырьмя пусковыми шахтами, тогда как другие носители имеют по восемь.