Скільки кораблів вивели росіяни у Чорне море

Не нехтуйте тривогами — росіяни вивели ракетоносій у Чорне море
Станом на ранок середи, 11 вересня, у Чорному морі перебуває один ворожий корабель, здатний запускати крилаті ракети по Одеській області. В Азовському морі військових кораблів немає.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Кораблі в морях
- Чорне море — один носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до чотирьох ракет;
- Азовське море — ворожі кораблі відсутні;
- Середземне море — один носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до чотирьох ракет.
Ракетоносії на озброєнні ЧФ Росії
Основними ракетними кораблями є малі ракетні кораблі проєкту "Каракурт": "Циклон", "Амур" та "Туча". На цей час "Циклон" використовується для захисту Севастопольської бухти, тоді як "Туча" проходить випробування поблизу Новоросійська, а "Амур" переведений до Каспійського моря. Варто зазначити, що ці кораблі ще не здійснювали запуск крилатих ракет типу "Калібр".
Крім того, Чорноморський флот Росії має чотири підводні човни, кожен з яких обладнаний чотирма пусковими шахтами, тоді як інші носії мають по вісім.
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