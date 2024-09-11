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Загроза для Одещини з моря — росіяни вивели ракетоносій

11 вересня 2024 09:48
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Скільки ракетоносіїв вивели росіяни у моря
Російський військовий корабель запускає ракету. Фото: росЗМІ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Станом на ранок середи, 11 вересня, у Чорному морі перебуває один ворожий корабель, здатний запускати крилаті ракети по Одеській області. В Азовському морі військових кораблів немає.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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Кораблі в морях 

  • Чорне море — один носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до чотирьох ракет;
  • Азовське море — ворожі кораблі відсутні;
  • Середземне море — один носій крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до чотирьох ракет.

Які російські ракетоносії Україна потопила за час війни

Ракетний крейсер "Москва" (проєкт 1164 "Атлант").
Флагман Чорноморського флоту РФ, уражений двома крилатими ракетами БРК "Нептун" в районі острова Зміїний 13 квітня 2022 року.

Малий ракетний корвет "Аскольд" (проєкт 2280.0 "Каракурт").
Уражений крилатими ракетами SCALP-EG на суднобудівному заводі "Залів" у Керчі. Корабель був виведений з ладу 4 листопада 2023 року.

Ракетний катер Р-334 "Івановєц" (проєкт 12411М).
Потоплений на озері Донузлав внаслідок атаки надводними безпілотними катерами-камікадзе 31 січня 2024 року.

Малий ракетний корвет "Серпухов" (проєкт 2163.1 "Буян-М").
Виведений з ладу через пожежу, яка сталася внаслідок спецоперації ГУР МОУ на військово-морській базі в Балтійську, Калінінградської області 7 квітня 2024 року.

Підводний човен Б-237 "Ростов-на-Дону" (проєкт 636.3 "Варшавянка").
Затонув 2 серпня 2024 року через отримані пошкодження внаслідок атаки ракетних військ та ВМС ЗСУ в порту Севастополь.

Які ракетоносії пошкодила Україна

Малий ракетний корвет "Великий Устюг" (проєкт 2163.1 "Буян-М").
Був підбитий 14 червня 2022 року. Після ремонту повернувся до складу Каспійської флотилії.

Малий ракетний корвет на повітряній подушці "Самум" (проєкт 1239 "Сивуч").
Атакований надводними безпілотними катерами-камікадзе Sea Baby у Севастопольській бухті 14 вересня 2023 року. Корабель було відбуксовано на ремонт зі значними пошкодженнями.

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