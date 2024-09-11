Росіяни обстріляли Зміїний ракетами

Ракета Х-31П використовується для пошуку систем ППО. Фото: росЗМІ

Вночі ворог наніс масштабний ракетний і дроновий удар по Україні. Зокрема, шість ракет випустили в напрямку острова Зміїний.

Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил.

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Масштаби удару

За інформацією військових, росіяни ударили по острову Зміїний шістьма протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря.

Крім того, ворог випустив по різних регіонах України балістичну ракету "Іскандер-М", дві зенітні керовані ракети С-300 та 25 ударних дронів типу Shahed. Українські захисники знищили двадцять безпілотників. Ще п’ять локаційно втрачені над територією України. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. Так само не повідомляється про роботу ППО в Одеській області.

Що відомо про ракету Х-31П

Х-31П — це протилокаційна ракета. Вона спрямована на пошуки систем ППО та радіолокаційних станцій. Ворог часто використовує цю ракету, щоби перевірити українську систему протиповітряної оборони та її боєздатність. На озброєнні України є американські ракети AGM-88 HARM, які виконують ті самі функції, що і Х-31П.