Річниця звільнення острова Зміїний

Острів Зміїний. Фото: скриншот з google.maps

Два роки тому Сили оборони України вибили з острова Зміїний окупантів та повернули його під український прапор. Він увійшов в історію завдяки фразі українського захисника, який відправив "русский воєнний корабель..." за всім відомим курсом. Такою була відповідь наших бійців на пропозицію росіян здаватися. Ці слова стали символом незламності та сміливості українського народу й облетіли весь світ.

Про це нагадала Державна прикордонна служба України у своєму телеграм-каналі.

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Звільнення Зміїного: хронологія подій

24 лютого російські окупанти розпочали обстріл острова Зміїний, захопивши його після запеклого бою. Українські моряки відмовилися здаватися, що стало символом мужності та опору.

14 квітня, уже ексголова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив, що ракети "Нептун" завдали серйозних пошкоджень російському кораблю "Москва".

2 травня Збройні сили України блискуче знищили два російські катери типу "Раптор" біля острова Зміїний.

17 червня українські військові відправили російський буксир "Василій Бех" слідом за "Москвою".

20 червня військові завдали масованого удару по російському гарнізону на острові, завдавши окупантам значних втрат.

22 червня українські військові влучили в зенітно-ракетний комплекс "Панцир С1", радіолокаційну станцію та автомобільну техніку.

27 червня ЗСУ здійснили понад 10 влучних ударів по острову, знищивши ще один ЗРК "Панцир1".

30 червня російські окупанти поспіхом евакуювали залишки гарнізону з острова двома швидкісними катерами. Під час звільнення Зміїного українські сили збили ворожий гелікоптер.

1 липня українські військові знищили декілька російських вантажівок та одну РСЗВ БМ-21 "Град" з боєкомплектом, що стояли на причалі. Росіяни намагалися знищити залишки покинутої техніки, двічі атакуючи острів фосфорними бомбами.

7 липня над островом знову замайорів синьо-жовтий прапор, символізуючи повернення контролю над Зміїним українськими силами.

Звільнення полонених, які захищали острів

Нагадаємо, 31 травня, після обміну з ворожої неволі додому повернулися бійці Одеської області, які потрапили до полону у перші місяці війни. Зокрема, йдеться про оборонців острова Зміїний.

Додамо, що на початку цього року оборонці з Одеської області також потрапили додому. Захисники Зміїного та Азовсталі провели у російському полоні понад 500 днів.