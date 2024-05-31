Нарешті вдома — захисники Зміїного повернулись з російського полону
Сьогодні, 31 травня, після обміну з ворожої неволі додому повернулися бійці Одеської області, які потрапили до полону у перші місяці війни. Зокрема, йдеться про оборонців острова Зміїний.
Про це повідомляє пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.
Повернення захисників додому
Серед 75 воїнів України, які повернулись до рідної землі, були й військовослужбовці, які героїчно обороняли острів Зміїний. Сьогоднішній обмін став 52-м з початку повномасштабного вторгнення.
"Повернути на рідну землю вдалося 19 Захисників острова Зміїний", — йдеться у повідомленні.
Повернення з полону
Ми писали, що серед тих, кого сьогодні вдалось повернути з полону, воїни Збройних сил, Нацгвардії, прикордонники, а також четверо цивільних. Президент України зазначив, що Україна докладає максимум зусиль, щоб знайти кожного й кожну.
Також ми повідомляли, що росіяни звинуватили Україну в тому, що саме через неї обмін військовополоненими був припинений на кілька місяців. Українська сторона стверджує, що Росія дуже жорстоко поводиться з полоненими українцями.
Додамо, що на початку цього року оборонці з Одеської області також потрапили додому. Захисники Зміїного та Азовсталі провели у російському полоні понад 500 днів.
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