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Нарешті вдома — захисники Зміїного повернулись з російського полону

31 травня 2024 14:20
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Нарешті вдома — захисники Зміїного повернулись з російського полону
Український військовий повернувся з російського полону. Фото: Координаційнмй штаб з питань поводження з військовополоненими.
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 31 травня, після обміну з ворожої неволі додому повернулися бійці Одеської області, які потрапили до полону у перші місяці війни. Зокрема, йдеться про оборонців острова Зміїний.

Про це повідомляє пресслужба Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

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Повернення захисників додому

Серед 75 воїнів України, які повернулись до рідної землі, були й військовослужбовці, які героїчно обороняли острів Зміїний. Сьогоднішній обмін став 52-м з початку повномасштабного вторгнення.

"Повернути на рідну землю вдалося 19 Захисників острова Зміїний", — йдеться у повідомленні.

Обмін полонених
Українці, які повернулися з російського полону. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Повернення з полону

Ми писали, що серед тих, кого сьогодні  вдалось повернути з полону, воїни Збройних сил, Нацгвардії, прикордонники, а також четверо цивільних. Президент України зазначив, що Україна докладає максимум зусиль, щоб знайти кожного й кожну.

Також ми повідомляли, що росіяни звинуватили Україну в тому, що саме через неї обмін військовополоненими був припинений на кілька місяців. Українська сторона стверджує, що Росія дуже жорстоко поводиться з полоненими українцями.

Додамо, що на початку цього року оборонці з Одеської області також потрапили додому. Захисники Зміїного та Азовсталі провели у російському полоні понад 500 днів.

острів Зміїний
війна
Одеса
російські війська
полонені
Одеська область
захисники
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